Herrera carga contra Sánchez por la 'catetada' de hablar de Franco durante su discurso ante Naciones Unidas

Carlos Herrera ha comenzado su monólgo de las 06.00 analizando el discurso del presidente en funciones, Pedro Sánchez, en la 74 Asamblea General de Naciones Unidas:

"No se lo pierdan porque ha sido esta madrugada. A poco que tengan posibilidad de asomarse a los sonidos que le puede brindar esta emisora en su web, no se pierdan el discurso de Sánchez en la Asamblea General de Naciones Unidas. Es verdad que por ese estrado han pasado los mayores idiotas para decir tonterías inconmensurables jamás dichas, pero también es verdad que ha habido gente de mucha altura. Pero es que Sánchez ha ido a gustarse y a regalarle, como si les importase mucho a los que le escuchaban, una lección sobre el franquismo y la exhumación de los restos de Franco. Él que iba a hablar del clima, ha habido algún momento en el que ha hablado del clima, pero…".

En la misma línea, el comunicador seguía desgranando las carencias de Sánchez durante su intervención:

"Ya había avisado Moncloa de que el plato estrella del discurso sería Franco y la sentencia del Supremo, que provocó auténtica euforia en el PSOE. Sánchez se ha asomado esta madrugada al balcón de la comunidad internacional para hacer de cateto en su máxima expresión, para seguir con la matraca de lo buena que es la democracia en España. Es la mejor manera de crear la sensación de que ni nosotros nos lo creemos. Para ponerse a hablar de la dictadura y Franco. Oiga, de la dictadura y de Franco tantos años después. Arriesgándose a que en el extranjero tengan la falsa sensación de que en España seguimos agarrotados por el trauma de la dictadura. Es lo que dice hoy Ignacio Camacho en su columna de ABC: ‘Oiga, los de la Transición creíamos de buena fe que Franco había muerto, y había comenzado un nuevo mundo, una nueva vida, una nueva España, un nuevo entendimiento, y ha tenido que venir este sujeto 45 años después a aparecer en Nacionaes Unidas y decir que hemos cerrado el círculo democrático'. Como si no estuviera cerrado. Viene él a poner la guinda democrática 45 años después y habiendo hecho la Transición. Cuestionando implícitamente la calidad de la democracia española, el propio presidente del Gobierno, dando explicaciones de 'gran victoria de la democracia española'. Además, hace una pausa estratégica para ver si le apalaudían, pero no tuvo suerte. Mecachis, este ha visto pocos pregones, tiene que aprender de pregones de Semana Santa. Pues no tuvo suerte".

Herrera zanjaba esta primera parte de su monólgo de las 06.00 tratanto otros de los temas que expuso Sánchez en su discurso: "Después habló de femenismo, LGTBI-HJK... El inicio del discurso ha sido una cosa almibarada, un empacho, una especie de storytelling, ha planteado una posible serie distópica haciendo referencia a una joven embarazada que se sube en estos momentos a una patera en el Sahel, a una familia centroamericana que cruza la frontera, un robot en Tokio, los riders de Madrid y Manhattan, y luego mete a capón a Franco. Es fantástico En un discurso marcado por el 'yo, yo', no usó el plural mayestático que se suele usar en esa tribuna. Bueno, en fin…".