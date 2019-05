Herrera canta las cuarenta a Sánchez tras exigir que se cumpla la 'guía' del nuevo sistema de fichaje

“Esto es un desastre”. Así comenzaba su monólogo de las 7 de la mañana de este martes Carlos Herrera tras el primer día laboral del nuevo sistema de fichaje.

Las recientes elecciones generales y la dejadez de los empresarios han retrasado en la práctica la puesta en marcha de la obligación de registrar la jornada laboral, en vigor desde el domingo, ya que las empresas aún no están preparadas y el Gobierno en funciones tampoco ha sido muy activo al respecto.

"Esto es muy nuestro, lo de esperar al último día", se ha excusado este lunes la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, que ha recordado que la norma lleva dos meses publicada, pero cuyo Departamento ha esperado hasta este lunes para publicar su guía práctica para las empresas.

Herrera ha querido puntualizar que esto es algo que se ha inventado el Gobierno “con buena intención”: que las horas extras se paguen y se cobren. “Esto luego deriva en las cotizaciones que precisa la Seguridad Social. El problema es el mecanismo, las formas de hacer las cosas”, incidía.

Nadie se ha tomado en serio la ley

El comunicador ha realizado varias observaciones considerables:

“Poca crítica se le puede hacer a las empresas y a los trabajadores cuando el primero que no se ha tomado en serio este asunto ha sido el propio gobierno. El mismo que no publico hasta ayer, con la medida en vigor, eso que se llama la 'guía sobre el registro de la jornada'.

Segunda observación. Esa guía que se ha publicado tarde, además, no aclara nada. No explica cómo tiene que ser el registro. No establece una modalidad específica. Solo dice que se tiene que llevar acabo día a día. Y señala el inicio y el final de la jornada laboral”.

En este segundo punto ha hecho hincapié el presentador. “Vamos a ver, que los modelos de trabajo también han cambiado. ¿Qué pasa con los trabajos que tienen flexibilidad horaria?”. Herrera ha leído uno de los puntos de la guía. “A ver si ustedes lo entienden y si lo entienden, me lo cuentan”, ha dicho.

Esto lo han escrito 'burrócratas'

“La medida ni obsta su operatividad ni constituye impedimento alguno a su continuidad o ampliación, considerándose un elemento que garantiza la acomodación a las necesidades empresariales y a los intereses de conciliación de los trabajadores, familiares o de otro tipo”.

“¿Esto qué quiere decir? Pues no te tengo ni idea. Esta cosa, esta facilidad que tienen los burócratas, 'burrócratas', para enfangar el lenguaje y que nadie entienda nada. Para que ellos persistan y pervivan, porque claro, como son los que manejan el lenguaje secreto, pues siempre serán útiles”, ha ironizado.

Carlos Herrera ha querido dejar claro que todo esto se trata de una “nebulosa” y que “nadie se ha tomado en serio la ley”. “Medidas tomadas por urgencia electoral, por prograganda. Este Gobierno no hace política, hace exclusivamente propaganda. Crea eslóganes. Crea mecanismos de comunicación para vender mercancía”, ha sentenciado.

Entre las empresas, las principales dificultades han sido las esgrimidas por las pequeñas y medianas empresas (pymes), para las que, según su patronal Cepyme, entraña nuevas cargas y costes económicos, así como trabas para su aplicación, por ejemplo, al teletrabajo o al trabajo por objetivos, así como para viajes o empleados desplazados.

La Inspección de Trabajo valora la puesta en marcha de la norma y dará un margen "razonable" de unos 2 o 3 meses para comenzar a sancionar si la empresa está negociando, al tiempo que lamenta que la norma contemple una multa global por la ausencia de registro, en lugar de una por cada trabajador.

La presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo, Ana Ercoreca, ha asegurado que desde este domingo ya se están realizando visitas a centros de trabajo y pidiendo el registro de jornada porque "no pueden decir que nos ha pillado a última hora. Tiempo han tenido".