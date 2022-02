Herrera analiza las consecuencias que supone el no de ERC a la reforma laboral: "El resto de la legislatura"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la reforma laboral, que espera ser aprobada en esta jornada en el Congreso de los Diputados.

"Hoy es un día para estar pendiente del congreso porque se aprueba una reforma laboral, una serie de leyes, disposiciones, sí, pero esta es singularmente importante, no solo por la materia que aborda, que son las reglas del juego por las que empresarios pueden contratar a trabajadores y los sindicatos amparar sus reivindicaciones. Esto no es cualquier cosa, pero también el cómo es importante", arrancaba la mañana el comunicador.

Herrera recordaba entonces que "lo importante de las leyes es lo que dicen y no los votos con los que se han aprobado, de los votos nos olvidamos al cabo de unos días", pero en este caso es diferente. "En este caso el quién va a aprobar esta reforma incide notablemente en el desarrollo político del resto de la legislatura y en el vuelo que habían querido tomar alguno de los protagonistas de este acuerdo", aseguraba.

Respecto a la reforma en sí misma, el comunicador ha explicado que "el acuerdo al que llegan Gobierno, Patronal y Sindicatos, que es retocar algunos puntos de la reforma laboral, pero dejar la del 2012 casi como está. Pero los tres acuerdan también que una vez va al Congreso se aprueba y no se toca ni una coma" y que los puntos clave pasan por "mantener el coste del despido sin encarecerlo, flexibilidad la contratación, actualizar el sistema de los ERTE e intentar atajar la temporalidad de los contratos".

Y es que "ese acuerdo, que no tiene nada que ver con lo que había verborreado el PSOE, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, de derogar la reforma laboral, ha quedado en nada porque primero, el pragmatismo es inevitable, y segunda porque Bruselas dijo, como toquéis eso aquí no hay dinero, no llegan los fondos", ha puntualizado Herrera.

A continuación, el presentador de 'Herrera en COPE' ha analizado el problema que supone apoyar dicha reforma: "Los socios ERC, Bildu y el PNV han dicho, habéis firmado algo sin posibilidad de que luego lo retoquemos o añadamos con lo cual, nuestro voto no os lo doy. Entonces el Gobierno se tiene que poner a buscar quién le ayuda y quién le va a ayudar, el centro derecha, Ciudadanos, Unión del Publio Navarro, etc".

"Por tanto, la persona que más queda tocada en este Gobierno es Yolanda Díaz, la chulísima. Porque si saca esto con los votos de Cs y UPN no va a poder presumir ser la líder de las izquierdas que ha cambiado la reforma laboral beneficiando a los trabajadores. No va a poder disimular su asquito de que sea Cs quien le saque su proyecto de reforma laboral", ha apuntado el comunicador.

Pero dicha votación, tambien tiene otras consecuencias: "El no de ERC, el PSOE se lo hará pagar, retrasando la mesa de diálogo, no tendrá Aragonés muchas transferencias con las que presumir, también perderá el apoyo de los comunes. El Gobierno, para aprobar la reforma que acepta Bruselas, tiene que aceptar la humillación de que la saque el centro derecha. Este es un día particularmente importante. Sánchez queda bien, queda de centrista y de paso lamina un poco la alternativa de Yolanda Díaz", concluía.