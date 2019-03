"Había gente que no admitía que escuchaba a Camela, ahora se están destapando"

'Rebobinando' sale a la venta el 15 de marzo. Con este trabajo María de los Ángeles, mi Mariángeles, como dice Carlos Herrera y Dioni, echan la vista atrás a sus 25 años de carrera como se ve claramente en la portada del álbum a la vez que es una puesta en escena muy moderna.

Alaska, Taburete, Juan Magan, Bisbal, Pitingo comparten las canciones que todos hemos escuchado alguna vez, aunque no lo reconozcamos como dice Dioni, "hay gente que no admitía que escuchaba a Camela, ahora se están destapando". Su éxito ha cruzado muchas veces el charco y los fans iban hasta su casa para hacerse fotos como recuerda Mari Ángeles, "yo me he hecho fotos en pijama en la puerta de casa. Venían y nos decían no las vamos a compartir, son para nosotros".

En este disco, "hay artistas muy grandes que no pueden estar porque coincidían con otros compromisos, pero que estarán en el próximo" asegura Mari Ángeles. Ambos, Mari Ángeles y Dioni, Camela presumen de llevar sin parar 25 años, "no hemos dejado de trabajar nunca, pero en los ultimos años parece que hay una camelomanía... no paramos, no ha salido el disco aún y ya tenemos 90 fechas firmadas". La primera el 12 de abril en el Wizink Center; Barcelona, donde siempre los Camela tienen mucho predicamento, el 31 de mayo en el Palau San Jordi.

¿Oyen en sus ratos libres 'Cuando zarpa el amor' o 'Sueños inalcanzables? Eso y mucho más, "ella es más internacional y yo más casero" admite Dioni.

Por eso, Mari Ángeles es más de RIANNA y su “ Te Amo “; Dioni de JOSE MARIA RUIZ “ Reinventarme “ y ambos muy de THE POLICE y su ya mítico “ Every Breath You Take “.