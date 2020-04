El grito de ayuda de una española atrapada en Cuba: "En todo el día he comido un refresco, un pan y un mango"

Licel Pereira, médica española atrapada en Cuba, ha sido entrevistada este viernes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que está "intentando pedir ayuda al Gobierno español" para que la ayude a salir porque hay mucha "escasez", sobre todo para los que no son de allí. "No tenemos libreta de racionamiento ni servicios mínimos. Lo estamos pasando muy mal", ha explicado. Además, las respuestas del consulado "no han sido veraces" tras resultarles imposible salir en un vuelo de Air France que solo era para franceses, ha expresado.

Además, Pereira ha dicho que salir de Cuba para los cubanos con nacionalidad española es "muy difícil" porque tienen que pedirle un permiso al Gobierno cubano, que tarda en tramitarse.

La española ha asegurado que desde el 18 de marzo le está diciendo a la agencia a través de la que compró los vuelos de ida que quiere regresar a España, pero solo le dicen que no hay vuelos. "No teníamos ningún tipo de información de la embajada ni de las agencias para repatriar, por eso los vuelos fueron vacíos", ha señalado.

"Las condiciones son muy malas", ha insistido. A pesar de que hay zonas donde está prohibido salir a la calle, no en La Habana, donde está ella. "Los turistas están en hoteles de los que no pueden salir", ha dicho.

"Muchas personas que tienen residencia permanente en España, para la embajada no son españoles y no les dejan registrarse", ha denunciado. Además, todo cubano, a pesar de que tenga también la nacionalidad española, es para las autoridades de la isla cubano a todos los efectos. A Pereira, sin embargo, no le hace falta pedir un permiso para desplazarse al extranjero porque ya tiene uno de residencia en el exterior.

"No conseguimos alimentos", ha dicho, pues solo se los pueden faciliar los cubanos con cartillas de racionamiento, que son mínimas. En todo el día, ha dicho que ha comido "un refresco, un pan y un mango", y no porque le falte dinero, sino porque no tiene donde comprar.

Además, no hay Internet y la información que tienen de la embajada "es que hay 800 españoles que no quieren irse. Yo no sé donde están porque estamos desesperados por marchar", ha expresado.