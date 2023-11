Giro de guion en GH Vip: el problema que afronta el programa de Telecinco tras dos expulsiones disciplinarias

Gran Hermano Vip vivió un día muy excepcional este jueves. Cuatro expulsados anoche. Salió Marta Castro, exmujer de Fonsi Nieto. También Javier Fernández, que se fue por voluntad propia. Y luego, otros dos expulsados. Álex Caniggia y Gustavo, el chófer de María Teresa Campos. María José Navarro ha dado en 'Herrera de COPE' todas las claves de la última gala del programa y los diferentes acontecimientos excepcionales que se desencadenaron. Descúbrelo en el audio que tienes disponible aquí.

Audio





Lo cierto es que esta nueva edición de GH Vip no está alcanzando los mismos datos de audiencia que otras ediciones anteriores. Alberto Herrera ha indicado que el programa está teniendo datos de share con una media del 9,9%.

Más allá de eso, Álex Caniggia y Gustavo, cuenta Navarro en 'Herrera en COPE', se marcharon del programa por cuestiones disciplinarias tal y como hemos mencionado anteriormente. Marta Flich, la presentadora del reality, contó en directo que "no hemos puesto las imágenes del incidente. Gustavo y Álex forcejearon y les tuvieron que separar. Cruzaron una línea roja que Gran Hermano no puede permitir. No vamos a poner las imágenes porque no son buen ejemplo ni para la audiencia ni para nosotros".

Ambos forcejearon a cuenta de Avilés. La colaboradora de 'Herrera en COPE' recoge, además, lo que dijo el mánager de Caniggia en el aeropuerto de Buenos Aires. "Estamos a punto de salir de Madrid para acompañar a Caniggia. Ha habido un programa que se llamaba 'Hablemos sin Saber'. Voy a acompañarle en su salida", y hace el gesto de las comillas. Es decir, lo que se rumorea es que este concursante será repescado".

Sobre la marcha de Oriana, recuerda que montó un 'pollo', como siempre. Y todo, porque decía que había sido cosa de la organización su marcha del histórico formato.

Así retoma el concursante Gustavo la rutina tras su marcha de 'Gran Hermano VIP'

Todavía aterrizando en la realidad, el que fuera chófer de María Teresa Campos está descubriendo ahora todo lo que ha sucedido en los últimos dos meses.

Y es que su entrada en el reality se produjo diez días después de la muerte de su adorada jefa, por lo que no ha sido hasta su salida de la casa de Guadalix de la Sierra cuando se ha enterado de las declaraciones que Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio han hecho sobre él, y las entrevistas que Edmundo Arrocet ha concedido en diferentes medios de comunicación hablando de su relación con la recordada presentadora.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aparentemente tranquilo, pero sin ocultar su sorpresa por lo que ha ocurrido durante su estancia en 'GH VIP', Gustavo prefiere no decir nada por el momento: "Sabes que no puedo decir nada" se ha justificado, dejando en el aire qué le han parecido las revelaciones que Bigote ha hecho sobre su historia de amor con María Teresa y sus ataques contra sus hijas, a las que no ha dudado en acusar de ganar dinero a costa de criticarle en exclusivas.

"Sabes que no me parece..." indicó cuando le preguntaron, en plena calle, sobre si cree que Terelu y Carmen boicotearon la relación de su madre y Edmundo, dejando entrever con su sonrisa que no da crédito a las declaraciones del humorista.

María José Navarro entrevistó a Luis Zahera en 'Herrera en COPE': "Es muy divertido hacer de malo, no me da miedo estar encasillado"

Hace unos meses, el actor Luis Zahera pasó por los micrófonos de 'Herrera en COPE', dirigido por Carlos Herrera, donde fue entrevistado por María José Navarro.

Es uno de los actores del momento. Gracias a ''El reino'' (2019) y ''As Bestas'' (2022), ambas dirigidas por Rodrigo Sorogoyen, se ha hecho con el Goya a mejor actor de reparto gracias a las dos. Y aunque borda los papeles de villano, se ha ganado el favor y cariño del público. ''Mis sobrinos me preguntaban cuando veían mis películas: ¿pero no matas a nadie?''. Y es que esos papeles son los más queridos por el público. De hecho, su trabajo actual es ''Chungo'', un monólogo en el Teatro Capitol Gran Vía (Madrid). Disfruta aquí de la entrevista al completo. Con él, realizamos un repaso de su trayectoria profesional en 'Herrera en COPE'.