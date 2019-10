García Egea, sobre la compra de votos del PSOE: "Si la Fiscalía no actúa, llevaremos el caso a la Justicia"

Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular y responsable de la campaña electoral de la formación, ha sido entrevistado este jueves en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que "cada vez más españoles se dan cuenta de que la fragmentación del voto del centro derecha no tiene sentido", por lo que solo ha hablado de "dos alternativas: Pablo Casado o Pedro Sánchez".

En este sentido, ha dicho que si fueran a las elecciones mediante una coalición con Cs "estarían en unos 160 escaños", y ha puesto como ejemplo de éxito el caso de Navarra Suma. Egea ha dicho que "tenemos que unirnos para evitar que haya un representante de Bildu en el Congreso y pueda ser del PP".

El secretario general del PP ha acusado al presidente del Gobierno en funciones de "no tener palabra" y de preferir a "Bildu al PP" en Navarra o "a ERC y al PDeCAT" en la Diputación de Barcelona. Por eso, ha dicho que de ser el caso, el PP no favorecería un Gobierno de Sánchez porque son "la alternativa, no el continuismo de Pedro Sánchez". "No podemos participar de ningún Gobierno que lo que haga sea destrozar la economía, destruir empleo, subir los impuestos y crear incertidumbre", ha sentenciado.

Sobre el aval de la Abogacía del Estado para aprobar las transferencias autonómicas después de que días atrás se hubiese manifestado en contra, Egea ha dicho que "la ministra de Hacienda las desbloquea a pocas semanas de que los españoles vayan a las urnas", lo que ha tachado de "despropósito".

"El PSOE está acostumbrado a creer que las cosas se pueden comprar" y "a pensar que las instituciones son suyas", ha dicho el secretario general del PP aludiendo al caso de Huévar del Aljarafe. Según una información del diario ABC, el partido controlaba los votos en el pueblo casa por casa ofreciendo trabajo en el Ayuntamiento. A este respecto, Egea ha dicho que "si la Fiscalía no actúa, tenemos pensado llevar este tema a la Justicia".

Sobre le giro al centro de Casado, el secretario general de los populares ha dicho que el PP "nunca dejó de estar en el centro". En este sentido, ha concluido que "la imagen verdadera del PP de Casado es una forma de ver la política basada en el acuerdo" con otras fuerzas políticas.