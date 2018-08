El domingo 26 de agosto de 1990 en Puerto Hurraco, un pueblo de Ba­dajoz con 205 habitantes, los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo, de 56 y 58 años, descargaron sus escopetas y abatieron a quince personas, asesinando a nueve de ellas. En un principio iban a atentar contra la familia Cabanillas, su rival desde los años veinte, si bien acabaron disparando contra todo lo que vieron.

La imagen de los dos asesinos dio la vuelta al mundo gracias a una fotografía del periodista del diario 'Hoy de Extremadura' Brígido Fernández, que ha señalado en 'Herrera en COPE' que la misma es “determinante de la España negra”.

“En ese momento no teníamos demasiado miedo porque estábamos rodeados de guardias civiles. Había peligro porque seguían sueltos e iban armados, pero el miedo era relativo”, ha confesado el fotoperiodista, que también se ha referido a la escasez de medios técnicos de la que adolecían entonces los medios.

En este sentido, ha dicho que en el momento en que tomó la fotografía se guió por su intuición, ya que sintió cómo algo se movía, así como por las indicaciones de un compañero redactor.

Brígido, que entonces era freelance, tomó la foto para el 'Hoy', si bien después de que su periódico y las cabeceras del grupo Vocento la difundieran, le dieron permiso para venderla. Así salió en los periódicos internacionales más prestigiosos del mundo como 'The Times', 'Le Fígaro', 'The Spiegel', 'The Sunday Times' o 'Herald Tribune', ha recordado con humildad el fotoperiodista 28 años después del suceso.