Fiorella Faltoyano, en 'Herrera en COPE': “A lo mejor lo próximo que hago es dirigir un cortometraje”

Lleva desde los 18 años en los escenarios. Se estrenó en el teatro con la compañía teatral de Nati Mistral y casi paralelamente consiguió su primer papel en el cine con 'Club de solteros'. Desde entonces, Fiorella Faltoyano ha estado unida a la televisión, el cine y el teatro. Pero, también, ha encontrado tiempo para escribir. Acaba de publicar 'El ojo de la cerradura', su segunda obra que reúne dieciséis relatos cortos y que define como “una fabulación de relatos” que le han ido surgiendo en su etapa más dulce. Una época que, la actriz ha explicado, es tan especial porque “me he reencontrado con personajes en televisión apetecibles, he podido escribir un libro y hasta me he reencontrado con mis nietas a las que hacía dos años que no veía”.

Los relatos, ha explicado la que fue una de las fundadoras de la Academia de Cine, le han surgido de formas de lo más variadas: “Algunas me han contado algo de alguien, una anécdota y a partir de ahí yo he fabulado, he imaginado, he creado un personaje”. Un acto que ella ha definido como “una deformación profesional” que a ella le ha parecido maravillosa: “Es tan bonito poder inventarte tú a los personajes y no tener un pie forzado para interpretarlos”, ha detallado.

Relatos que, según Faltoyano, podrían perfectamente convertirse en cortometrajes: “Yo creo que incluso alguno da para más allá de un cortometraje”. Es más, la intérprete se ha animado y ha afirmado que “a lo mejor lo próximo que hago es dirigir un cortometraje” aunque ha recordado que el trabajo de director es muy difícil.

Una trabajo del que ella es muy consciente y es que su labor como actriz la ha llevado a compartir varios momentos con grandes directores. Uno de sus últimos trabajos, 'Sentimos las molestias', acaba de estrenarse y ella la ha definido como “una serie en la que se cuenta la historia de algunas personas mayores que no quieren envejecer” y en la que ha compartido pantalla con Antonio Resines o Miguel Rellán.