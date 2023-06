Félix Ovejero: "Lo más relevante del 28M es que se ha roto el vínculo que ataba a Sánchez a su propio partido"

El economista y filósofo Félix Ovejero analiza en 'Herrera en COPE' el resultado electoral del pasado 28M; destacando como “la novedad más relevante” en los últimos días que “se ha roto el vínculo que ataba a Pedro Sánchez a su propio partido”.

La principal lectura de Ovejero sobre los resultados es “la confirmación de que el proyecto de Sánchez, si es que tenía un proyecto fuera de su ambición personal, ha quebrado”.

Asegura el escritor que de seguir todos los integrantes del PSOE “atados al mismo proyecto irán a la ruina”, por lo que considera que “los de Sánchez van a ir por un lado, quizá a la OTAN, y los de su partido tendrán que ir por otro lado”.

Confirma Ovejero que más allá de esperar un desastre apocalíptico del PSOE “me interesa la reconstrucción de una izquierda razonable”, y señala que “no se puede gobernar un país con aquellos que quieren destruirlo”.

Sin embargo, en esa reconstrucción de la izquierda de la que habla el filósofo no entra en sus planes Yolanda Díaz a la que califica de “versión acaramelada de la inanidad hecha persona intelectualmente, estos no es nada, y no merece la pena emplear el tiempo”.

Concreta Félix que “a España le falta un proyecto explícitamente antinacionalista, en nombre de la igualdad de los ciudadanos” y aboga por “un país de ciudadanos libres comprometidos mutuamente en la defensa de sus derechos y libertades”.





El crecimiento de Bildu en el País Vasco





Una de las preocupaciones que muestra el escritor es lo que ha ocurrido con Bildu en el País Vasco y el notorio crecimiento en el resultado electoral.

Para Ovejero es “realmente inquietante” subrayando que “no hemos asistido a ninguna barbaridad en la Europa democrática comparable”.

La solución para combatirlo es, a su juicio “dar una batalla de frente, no una comprensión”.





Final de Ciudadanos





Félix Madero fue uno de los impulsores de aquel Ciudadanos que nació en Cataluña y del que se desvinculó “a partir del momento que ellos trataron de competir con el PP”, recuerda.

Cuando su partido ha decidido no presentarse a las elecciones generales del 23J señalando que habrá muchos “méritos que reconocer a Ciudadanos” aunque en su opinión cree “que cometieron el erro cuando quisieron competir en ese espacio político” asegurando que “a partir de ahí, todo ha caído en catarata”.





