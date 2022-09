Feijóo, en COPE: "Debemos incentivar el ahorro de las familias con descuentos en la factura de luz y gas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pasado por Herrera en COPE para explicar sus propuestas para solucionar la crisis energética: “Debemos de incentivar el ahorro de familias y empresas. Y que mejor que hacerlo con descuentos en la factura de luz y del gas en función del ahorro conseguido. Creemos que hay que proteger la industria y que hemos de conseguir la transición energética, actualizando el calendario a la realidad que estamos viviendo. Hemos conseguido que el IVA se reduzca en la luz y el gas, del 21% al 5% y esto no es menor. Queremos crear un organismo independiente, una especie de AIREF, para que haga un seguimiento de la política energética en nuestro país. Y por último, creemos que hay que llegar a un acuerdo para topar el precio de la energía mientras dure la crisis”.

Feijóo ha criticado la falta de planificación energética del Gobierno que, en su opinión, improvisa sobre la marcha en lugar de seguir un plan concreto: “En nuestro país tenemos dos decretos leyes al mes, improvisando medidas y parcelando respuestas, en lugar de tener un plan energético”.

El líder de la oposición apuesta por maximizar las oportunidades en el presente, sin dejar de mirar al futuro: “Tenemos que activar al máximo nuestras capacidades energéticas. Alemania ha apostado por las térmicas. Reino Unido y Francia apuestan por las nucleares. Nosotros hemos decidido cerrar todas las centrales térmicas, nos parece que es un error. Y hemos puesto fecha de caducidad a las centrales nucleares en 2027. Pensamos que es un error. Pensamos que las nucleares, que proporcionan el 20% de la energía, deben ser prorrogadas para mandar un mensaje de seguridad. Las renovables, que es el futuro tienen un periodo de implantación muy complejo. Hay mucha gente que no quiere tener molinillos cerca de casa. Todavía nos queda mucho tiempo para conseguir el porcentaje de renovables que nos gustaría y no podemos desenchufar lo que funciona antes de enchufar lo que no funciona”.

Preguntado sobre el fracking, Feijóo se muestra ambiguo al respecto: “Las reservas en EEUU son muy superiores a las de España. Proponemos crear una AIREF energética que se encargue de medir las prospectivas energéticas de España. Todavía debemos 10.000 millones de la idea de Zapatero de subvencionar a las renovables. Durante la guerra habrá que hacer un alto en la transición energética para mantener puestos de trabajo y acomodarnos a la situación de los hogares”.

Dispuestos a sentarse para renovar el CGPJ

Sobre la renovación del CGPJ, estancada desde hace años, Feijóo ha asegurado que están dispuestos a negociar con el Gobierno: "Hemos planteado al Gobierno que estamos dispuestos a posponer que los jueces elijan a los jueces y a sentarnos para señalar criterios para designar a los jueces. Eliminar las puertas giratorias, que una ministra no pueda ser fiscal general al día siguiente, que un ministro cuando cese no se pueda ir a presidir una sala del Tribunal Supremo, que un ministro juez cuando cese no pueda volver a su juzgado, sino que tengan que pasar al menos dos años”.

El PP considera que la ley aprobada por el Gobierno para limitar las funciones del CGPJ es inconstitucional, y así lo ha expresado: “Imagine que al Gobierno no se le ocurre otra cosa que decirle al Tribunal de Cuentas que no puede fiscalizar las cuentas del Estado. O imagínese que pasa lo mismo con el Defensor del Pueblo. Todos coincidiríamos en que eso es un disparate. Pues lo que ha hecho con el CGPJ es lo mismo: usted no puede nombrar a nadie en el Supremo y Constitucional y se queda como un órgano disciplinario. Ahora el Gobierno necesita nombrar a alguien en el Constitucional y vuelve a cambiar la ley”.

Derogarán la Ley de Memoria Histórica

Feijóo ha querido restar importancia a las encuestas que lo sitúan como presidente del Gobierno y ha asegurado que solo son un acicate para seguir mejorando: “Hay muchos estudios demoscópicos en España. A nosotros nos vale para seguir trabajando por nuestro país. Y al Gobierno le vale para intentar frenar estos resultados como fuere. Y eso les distrae de su labor de gobernar. Desde abril los estudios dicen que el PP aventaja de manera sustancial al PSOE. Si este domingo hubiera habido elecciones habría habido un cambio de gobierno en España. Pero aún queda”.

El líder del PP ha mencionado las leyes que derogará si llega al Gobierno de España: “La ley de memoria democrática la vamos a derogar. La ley de Educación la vamos a derogar. La ley de secretos oficiales aún no ha sido aprobada, y espero que no se apruebe, porque es un disparate. Derogaremos las leyes que hemos recurrido al Constitucional en los próximos meses. El Gobierno piensa 'qué ley podemos hacer lo más alejada posible del PP'. Estoy convencido que la ley trans y la ley del sí es sí no le gustan al PSOE. Pero la coalición se basa en esto. En votar sí a las leyes de Podemos”.

Las menores no deben abortar sin consentimiento paterno

Sobre la ley del Aborto, el líder del PP ha recordado que el PP tiene planteado un recurso ante el Constitucional: “La ley del Aborto tiene un recurso de constitucionalidad porque nos parece que una menor que no puede conducir o votar, no nos parece razonable que pueda abortar sin ni siquiera conocimiento de sus padres. No tiene encaje en nuestra Constitución y desde el punto de vista afectivo no es razonable. Lo lógico es que los padres conozcan el hecho. Los padres no pueden obligar a una menor a abortar. Y en el caso de que la menor quiera abortar y los padres estén en contra, hay sistemas arbitrales para decidir. No creemos que una ley del Aborto deba hacerse por una parte del arco parlamentario contra la otra. La ley del Aborto nos parece una imposición de una parte a la otra y eso es un error”.

También ha matizado las palabras de Díaz Ayuso, que considera que las menores no deben pedir permiso a sus padres para abortar: “La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que entiende que los padres deben conocer la decisión de la menor, pero que no es necesario que dé su conocimiento. Es un asunto muy complejo. Porque están los derechos del concebido no nacido, que debemos de proteger, y está también la decisión de la madre, que tiene que tomar una decisión importante para su vida”.

La inflación, principal problema de España

Feijóo ha relatado también las medidas que llevaría a cabo para limitar la inflación: “A las rentas de más de 40.000 euros que han pagado un 10% de más, devolvámosles en la declaración de la Renta ese 10%. El problema que tenemos en España es la inflación. Antes de empezar la guerra teníamos una inflación en el 7,5%. Ahora en el 10,4%. Este es el problema fundamental de una política económica poco meditada y bastante frívola por parte del Gobierno. Por eso cuando planteamos financiar a los que ahorra, el objetivo es bajar la inflación. Y todo lo que hagamos debe ser buscando una inflación contenida. Vamos a ver qué es lo que proponen los sindicatos y patronal con los salarios. Pero el primer objetivo debe ser mantener los puestos de trabajo. Lo fundamental en una empresa son los trabajadores”.

Sobre la maniobra de la Generalitat para limitar el número de las horas de castellano en las aulas, Feijóo ha insistido en que es inconstitucional: “Lo que tenía que haber hecho el Gobierno en el decreto que aprobó el Parlament para no aplicar el 25% es recurrirla en el Constitucional y automáticamente se suspende. No lo ha hecho porque el PSC votó a favor de esa ley. El PSOE vive y convive con ERC en el Gobierno de España. Y el PSC gobierna en muchos ayuntamientos con el PSC. Para el PSOE, la Constitución no es un requisito, es una orientación. Que no se enseñe en castellano en Cataluña es ilegal, y el Gobierno lo sabe. Desposeer al CGPJ de sus funciones es ilegal, y el Gobierno lo sabe. Nosotros habríamos recurrido esa ley del Parlament”.