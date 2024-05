Faustino Oro, el ajedrecista prodigio de 10 años que tumbó al número 1 del mundo: "A veces, la presión juega"

Faustino Oro es un niño argentino que lleva jugando 4 años al ajedrez y, hace nada, venció en una partida al mejor jugador del mundo. Y a otros grandes maestros. Tiene 10 años. Este lunes, pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablar sobre su gran pasión.

Dice que le gusta que le llamen el Messi del ajedrez. También tiene otra afición: el fútbol. Pero, más allá de eso, dice que superó un récord que tenían otros jugadores.

Cuando empezó el confinamiento, improvisó unas porterías en el salón y se ponía a jugar a la pelota. Además, relata que empezó a jugar al ajedrez por sus padres. "Mi papá me enseñó a mover las piezas", cuenta en 'Herrera en COPE'.

Su abuelo es Luis Oro, maestro nacional del ajedrez. Pero no influyó en sus comienzos. Respecto al sistema de puntuación que le decía su padre para que enseñase a jugar, cuenta que le creó una cuenta en un portal conocido. Al comienzo era muy malo y después su padre le ponía un premio cada 100 puntos que subía. Para motivarle.

"Me resulta más difícil jugar contra un campeón"

¿Y por qué le gusta tanto el ajedrez? Dice que le apasiona y le parece muy divertido. Faustino ha luchado contra campeones del ajedrez y explica que "a veces, la presión juega. Me resulta más difícil jugar contra un campeón".

Respecto a cómo le sentó ganar aMagnus Carlsen, el mejor jugador de ajedrez del mundo, asegura que sintió mucha felicidad. Y aprovecha para lanzar un consejo: nunca hay que confiarse

Por último, Faustino habla sobre su fama y cómo gestiona las derrotas. "Todo el mundo quiere hacerme entrevistas y soy bastante famoso. No me gusta perder, me pongo triste, pero tengo que seguir siempre", concluye su intervención en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.