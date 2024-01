El éxodo de empresas de Cataluña, sin marcha atrás: "No puedo volver si la seguridad jurídica es inexistente"

En 2017, la declaración unilateral de independencia en Cataluña provocó una situación de inseguridad jurídica en la región que derivó en un éxodo masivo de empresas a otros puntos de España. Una de las que se marchó fue Naturhouse. Su presidente, Félix Revuelta, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para analizar la situación política actual de la autonomía y la propuesta de Junts de multar a aquellas empresas que no quieran volver.

El coste de cambiar de sede social

En primer lugar, Revuelta ha puesto en valor el coste que supone para una empresa cambiar su sede social: "Los políticos piensan que cuando un empresario decide trasladar la sede social de su empresa lo hace por capricho, pero tiene un coste muy importante. Hay muchas personas que viven en Barcelona que no están dispuestas a moverse, por lo que tienes que hacer una indemnización".

En su caso, hubo otro coste que también fue muy importante: "Hay un coste que no se ve, el emocional, las personas que se han trasladado a Madrid tienen que cambiar de residencia. Yo estuve más de 50 años en Cataluña, mis hijos también se han tenido que trasladar".

"Los políticos lo hacen todo al revés, ahora en vez de ver qué hemos hecho mal para que las empresas se vayan, quieren obligarnos a venir. Las empresas se radican donde consideran oportuno por su mercado y sus circunstancias", ha añadido en su explicación a Carlos Herrera.

La importancia de la sociedad civil en Cataluña

En este punto, ha reconocido que nunca ha tenido contacto con políticos catalanes: "Yo tengo una oposición muy potente contra el independentismo, soy miembro fundador de Sociedad Civil Catalana, he sido siempre un grano que han tenido ahí. No se han dirigido nunca hacia mí, para nada, ni me han amenazado, ni me han dicho nada".

"Sigo activo en la Sociedad Civil Catalana porque creo que la sociedad civil es lo más importante que debe tener el país. En Cataluña logramos hacer esta sociedad muy importante, la componen cualquier tipo de partido político, es gente que cree en un partido, pero no en todas las cosas de él", ha destacado.

Multas a las empresas que no quieran volver

En cuanto a la propuesta de Junts de multar a aquellas empresas que no quieran volver a Cataluña, el presidente de Naturhouse lo califica de "barbaridad". "Es un error muy grave que demuestra que no entienden lo que es una empresa. Un empresario no se va a mover por esto, sino por otras circunstancias", asegura.

"Lo importante es la seguridad jurídica. Me han preguntado muchas veces si volvería a Cataluña, y yo digo que sí, pero que cada vez está peor. No puedo ir a una zona de España donde la seguridad jurídica es inexistente, las políticas económicas son irracionales, la política lingüística no te permite captar talento", añade.

Se fija entonces en la Cataluña de hace 40 años: "Cada día se ha agravado más el aspecto tribal de Barcelona. Para revertir la situación hay que analizar que se hacía hace 40 años cuando Cataluña era la locomotora de España. Cualquier persona podía ir allí y sentirse libre, nos aceptaban con cariño y amistad. Si no vuelven a esto, no es que no vayan a volver las empresas, es que no va a ir ninguna a instalarse".

Por último, ha explicado qué debería cambiar para que empresas como Naturhouse volvieran a Cataluña: "Las empresas nos movemos por circunstancias económicas. Lo más importante para nosotros es ganar dinero para pagar a nuestros empleados y nuestros impuestos. Volvería si se dan unas circunstancias, como las que he dicho antes, seguridad jurídica lo primero y luego los dirigentes políticos deberían no decir las políticas que dicen".