En España vale 20 euros y en Qatar, 250: Carlos Herrera desvela lo que ha encontrado en su visita al Mundial

Carlos Herrera ha podido pasar unos días en Qatar para seguir de cerca cómo está siendo la celebración del Mundial de fútbol que en el país se está celebrando. Además de estar en el set especial que COPE tiene en Doha para retransmitir todos los partidos, le ha querido contar al 'Pulpo' cómo ha sido su experiencia en el país. Entre otras muchas cosas, Herrera ha explicado la increíble diferencia de precios que hay con algunos productos:

La decisión del gobierno de Qatar

"¿Qué tal por Qatar, cómo han ido las cosas por allí?", le ha preguntado el 'Pulpo' a Carlos Herrera: "Es espectacular todo. Ahora lo que falta es que gane la selección a Japón", por lo que el 'Pulpo' le ha querido preguntar precisamente por los hombres de Luis Enrique: "¿Y la gente que decía allí sobre la selección?", lo que ha generado que Herrera explique una de las decisiones que ha tomado el gobierno qatarí.

En su visita al país, el director de 'Herrera en COPE' ha contado que "había muy buen ambiente y bueno, ¿sabes lo que pasa? El gobierno de Qatar cogió a los qataríes y a los no qataríes y les dijo: vamos a ver, a ti te ha tocado Ghana o te ha tocado Irán. Y este es el uniforme de fan de Irán. Y apréndete a decir viva Irán en iraní, y así se llenaban los campos", ha desvelado.

"Todos los que llevaban la camiseta de España, los que no eran españoles, claro, pues saben más o menos dónde está España, pero poco más. Y no han visto jugar nunca a la selección, pero bueno, era su papel y lo hacían. Esto quiere decir que han organizado hasta el más mínimo detalle. Está bien organizado este Mundial, bastante bien organizado", ha admitido Carlos Herrera sobre este punto.

El Mundial de Qatar se está celebrando en invierno por las temperaturas que habitualmente azotan al país en verano, fechas en las que normalmente se celebra esta competición: "¿Es verdad que dentro de los estadios la temperatura era temperatura baja, estaba bien climatizado?", ha querido saber el 'Pulpo'.

"Estaba bien climatizado. Sí. No hacía demasiado calor, también hay que decirlo, pero efectivamente la temperatura era agradabilísima dentro del estadio", confirmando una de las grandes incógnitas sobre la organización de un país en el que la diferencia de precios en algunos productos es notable. "¿Te dio tiempo a conocer que el precio del combustible por ahí?", la he llegado a preguntar Carlos Moreno, el 'Pulpo'. "La gasolina es prácticamente gratuita para los qataríes, para los otros no, pero es muy barata. Es lo único que es barato, debo decirlo", ha admitido Herrera justo antes de hablar de otro de los productos que está generando polémica durante el Mundial: el alcohol.

¿Se puede beber alcohol en Qatar? ¿A qué precio?

"¿Tú te has podido tomar una cerveza? Porque decían que estaba súper restringido", ha planteado el 'Pulpo', ante lo que Carlos Herrera ha contado la realidad del alcohol en el país. "No, no, vamos a ver, estaba restringido en el campo. Solamente había en esas zonas vips de palcos de invitados, que había de todo. En el país sí puedes tomarte una cerveza. Hay bares que no, terrazas que no, pero hay lugares que sí, hoteles que sí, donde vas a comer", ha resumido

Lo que sí ha querido decir es que en "los restaurantes", llegas a comprar "el vino carísimo", y ha puesto un ejemplo como una "botella de Protos que aquí puede costar 20 €, allí valía 250", tras lo que ha contado una experiencia real. "Yo fui a comer con un ministro de Qatar, que teóricamente, pues parecería que solamente íbamos a beber ginger-ale. Y él me dijo, si le apetece buen vino, el que quiera de la carta y nos tomamos un vinazo maravilloso", ha confesado Carlos Herrera tras su visita al país que acoge el Mundial de Qatar.