"¿Eres de Shakira o de Piqué?": Carlos Herrera se moja en el debate tras la canción de la colombiana

Desde que este jueves Shakira publicara su nuevo tema con Bizarrap, la artista colombiana se ha convertido en el foco de la noticia. La canción lleva por título 'BZRP Music Session #53', y lejos de andarse con rodeos, supone toda una declaración de intenciones contra su exmarido, Gerard Piqué.





El tema acumula más de 60 millones de reproducciones en Youtube en poco más de 24 horas y no deja de ser tendencia en redes sociales desde el momento de su publicación. Es el tercer tema que la cantante colombiana 'dedica' al exfutbolista, tras 'Te Felicito' y 'Monotonia', aunque en esta ocasión, la letra es mucho más contundente.

"A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú", "Tiene cara de persona buena, Clara-mente es igualita que tú" o "Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-Pique", son algunas de las frases más virales de la canción que cuentan con opiniones para todos los gustos.

El que también ha hablado sobre el tema ha sido Carlos Herrera, que ha respondido a la pregunta de una oyente de 'Herrera en COPE'. Susana, desde Las Palmas, preguntaba al comunicador si es "más de Shakira o de Piqué". Puedes escuchar el análisis que ha realizado Herrera en el siguiente audio.

"La verdad que como no conozco el contencioso bien", comenzaba apuntando el comunicador. "Se que ha habido diferencias, son dos personas adultas, inteligentes, yo no sé si muy estables emocionalmente. Digo yo que sabrán lo que hacen", explicaba. En este punto, valoraba la ruptura entre ambos: "Uno ha roto la relación porque ya no la aguantaría más y la otra se la ha devuelto con una cosa pública que primero es un buen negocio porque ha hecho un buen dinero gracias a la canción".

En este momento, Herrera reconocía que "todavía" no ha escuchado la canción, aunque asegura "no presumir de ello". "Creo que debería oírla, aunque la letra sí la he leído, es efectivamente una señora enfadada", ha añadido. Los colaboradores de 'Herrera en COPE' no salían de su asombro al descubrir que el director del programa todavía no haya oído el que ya se considera el tema de la semana y, seguramente, una de las canciones del año.

"La noticia es que hay dos personas en el mundo que no han escuchado la canción, una es Piqué y otra es Herrera", añadía Nicolás Redondo. Sin embargo, Herrera aseguraba que va a oírla en cuando pueda: "No, no, pero me voy a poner a ello, no presumo de eso, no me voy a hacer el interesante, ni el listo. Si todo el mundo habla de eso, hay que escucharlo". Y tú, ¿has escuchado ya la canción del momento?