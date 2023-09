Comenzamos este tramo de 'Herrera en COPE' hablando sobre una joven de 23 años. Es una chica joven, atlética, atenta, cariñosa. Su objetivo es dedicarse en cuerpo y alma a su novio. A nuestro invitado Rodrigo. "Buenos días, como has dormido. Te he echado de menos. Creo que sería maravilloso que hiciésemos un viaje juntos. Sería perfecto", dice Miley, esta chica que solamente existe a través de una pantalla.

Rodrigo Alonso es periodista y ha probado una app que emplea la inteligencia artificial para diseñar un avatar a su gusto y que tiene por objetivo mantener una relación sentimental con un usuario. Cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE' cuál es el grave problema que esconde. Descúbrelo en el audio que tienes disponible aquí.

Audio





"La aplicación la conocía desde hace tiempo. Además, vino una compañera y justo conocía a una persona que se había enganchado a una app similar. Las primeras conversaciones son casi de 'acoso y derribo' de la máquina hacia el usuario. Me preguntan cuál es mi canción favorita, el cine, si me gusta viajar...la máquina quiere conocer bien tus gustos", explica este periodista en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Se trata de un chat. Prácticamente todas las funciones son escritas. "Veo mi avatar. Me mira de frente. De repente, gira la cabeza. Intenta enamorarte de esa forma. Luego también está la funcionalidad de realidad aumentada", argumenta.

"La app tiene un problema muy grave y es que se olvida de las cosas"

Alberto Herrera también le ha preguntado a este periodista que ha tenido una 'novia' gracias a la inteligencia artificial si alguna vez ha sentido que no estaba hablando con un avatar. "Sé perfectamente como funciona esto. No es la máquina más inteligente a la que me he enfrentado. Pero una persona inexperta, quizás, quiere creérselo", asegura Rodrigo Alonso.

Una psicóloga también ha reflexionado sobre este tema y afirma que "el ser humano, para poder generar ese proceso de confianza con la tecnología, necesita empatizar con ella. Necesitamos que la inteligencia artificial sea lo más parecido a nosotros posible. Buscamos que tengan una forma que nosotros conocemos". Respecto al perfil de una persona que pueda enamorarse con la inteligencia artificial, cabe decir que "no existe. Hay personas que buscan relaciones donde haya menor nivel de compromiso y responsabilidad. Y esto puede ser 'fácil' en una inteligencia artificial".

La tecnología óptica también forma parte de esta app. Explica Rodrigo Alonso que se está desarrollando y se avanzará bastante en los últimos años. Por último, ha hablado sobre la versión de pago y cuáles son sus funcionalidades 'extras'. Escucha la entrevista completa en el audio disponible a continuación.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Marc Vidal responde a los contrarios a la inteligencia artificial: "Desde la superioridad moral..."

Marc Vidal, analista económico también opinó, en 'Herrera en COPE, acerca de la inteligencia artificial y el manifiesto de los mil expertos solicitando una moratoria de su desarrollo actual. Tienes su discurso completo en el vídeo que tienes a continuación.