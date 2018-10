Un ex embajador de Venezuela considera "muy alarmante" que Borrell no denuncie los crímenes de Maduro

Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU, ha considerado “muy alarmante” la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no sumarse a la denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) que seis países americanos -respaldados por Alemania, Canadá y Francia- han registrado contra el dictador Nicolás Maduro por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. “Le pedí una entrevista a Borrell porque España siempre ha sido el vocero de la comunidad europea en todo lo que tiene que ver con América Latina”, ha señalado preocupado, aunque de momento no ha obtenido respuesta por parte del Ministerio de Exteriores.

Según ha señalado este lunes en 'Herrera en COPE', a los venezolanos contrarios a la dictadura de Maduro les “preocupa” el silencio de España porque están viviendo un proceso de “aniquilación”. Con respecto a si la decisión de Borrell obedece a una directiva de Zapatero, el diplomático ha dicho que al expresidente socialista lo buscaron “partidos de la internacional socialista de Venezuela” para mediar en el país. “Le estamos echando la culpa al revolver y no a los que disparan”, ha incidido, “pues la cuota de responsabilidad de los que lo eligieron es determinante”.

En lo que respecta a la situación de Venezuela, Arria ha dicho que la caída del PIB, que se desplomó en torno al 18 % en el último año, responde “a la destrucción progresiva del país”. Venezuela “no es un Gobierno, es un narcoestado”, ha clamado.

Asimismo, ha dicho que “Venezuela no tendrá una salida convencional” para desbancar a Maduro del poder. “La salida no convencional implica la fuerza”, ha alertado, pues el Estado está regido por “una pandilla de criminales” que dominan sus principales fuentes petrolíferas.

Sobre Trump, ha dicho que “ha sido el único presidente que ha tenido una posición muy firme sobre el caso venezolano”. Como anécdota, ha contado que el hoy mandatario de los Estados Unidos le dijo hace años que su deseo era convertirse en “presidente” del país. “El tipo lo tenía en mente hace muchos años”, ha desvelado.

En lo que respecta a España, lo que más le llama la atención es la “negación de la realidad”. “Los países no se van dando cuenta de cómo se van mareando” hasta que “de repente se presentan ante sí situaciones que son difíciles de revertir”, ha alarmado sobre el Gobierno de Sánchez, cuyo socio preferente de Gobierno es Podemos.