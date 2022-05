El embajador de Suecia en España: "No se puede hablar de neutralidad total en los últimos 20 años"

Ha pasado poco más de una semana desde que la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, anunciara que su país solicitaba el ingreso en la OTAN al considerar que era la mejor opción para su seguridad. Aunque la decisión contaba con un amplio apoyo parlamentario, Suecia era consciente de que Rusia no lo iba a ver con buenos ojos y que estaban ante unos meses complicados.

En una entrevista este jueves en “Herrera en COPE”, el embajador sueco en España ha señalado que, desde hace unos meses, y desde la invasión en Ucrania, la situación ha cambiado mucho: “Nuestro entorno de seguridad es distinto ahora. La sensación de inseguridad de la población está ahí, por eso hemos pedido ser miembro de la OTAN”.

Junto a su vecino, Finlandia, su país ha decidido romper su tradicional neutralidad defensiva, haciendo un vuelco radical a sus políticas propiciado por la invasión a Ucrania. Teppo Tauriainen matiza en este sentido que “aunque no éramos miembros de la Alianza, en nuestro caso, desde hace años hay acuerdos de cooperación de defensa con otros miembros, somos miembros de la Unión Europea y esto supone que haya aspectos de solidaridad entre países, no se puede hablar de neutralidad total en los últimos 20 años”.

Aunque Putin afirmó que iba a responder a la decisión de Finlandia y de Suecia, el embajador sueco en España no cree que en la práctica vaya a cambiar mucho su relación con el Kremlin: “No sabemos si va a haber alguna reacción, pero si las hay, estamos preparados. En los últimos años hemos estado muy cerca de la OTAN a través de acuerdos de cooperación, por eso pensamos que en la práctica no tienen motivos para que vaya a cambiar nada”.

En este sentido, señala que las amenazas del Kremlin de afectar a las relaciones comerciales y al suministro de energía no les preocupa: “Tenemos una dependencia muy pequeña”, aunque es consciente de que “en Finlandia esta situación es distinta”. Sobre su entrada en la OTAN tiene mucho que decir ahora Turquía. Su gobierno anunciaba que vetaría la entrada tanto de Suecia como de Finlandia a la Alianza Atlántica si mantienen lo que Ankara considera una política de acogida a “terroristas” kurdos.

Tauriainen confía en que, a pesar de que en las últimas conversaciones que se han dado en Ankara no se ha dado la luz verde por parte de Turquía a su ingreso “se pueda aclarar todo mediante el diálogo. Tenemos la confianza de que podamos solucionar y aclarar las cosas, porque mucho de lo que se han dicho es mentira”. Explica que “muchos sirios fueron acogidos en Suecia durante la guerra, pero los únicos contactos que hay con los kurdos es la ayuda humanitaria que se ha mandado. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de terrorismo”.

En este sentido, no está seguro de que detrás de este veto haya “otros asuntos” que no tengan que ver ni con Suecia ni con Finlandia: “Es muy complicado decirlo, puede haber cosas que no se estén diciendo abiertamente”. En relación a la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en Madrid, el embajador sueco en España espera que Suecia “pueda ser el miembro invitado”. Agradece el apoyo que están recibiendo por parte de todos los países y espera que “nos puedan ayudar y facilitar nuestro ingreso en la Alianza”. Señala que como parte e la Unión Europea estarán en la reunión: “Es una cumbre muy importante porque se detallará el nuevo concepto estratégico que se va a adoptar, y cómo va a actuar la OTAN en los próximos años”.

Por último, se ha referido al cambio que se ha producido en la política de migración del país en estos últimos años: “Tras la acogida de los migrantes sirios y del resto del medio oriente, la mentalidad de los suecos ha cambiado mucho. Pensamos que, para recibir y acoger a refugiados de manera óptima, tenemos que recudir el número de inmigrantes que llegan”.