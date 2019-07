Elena Román: “El deporte ha sido la mejor medicina para mi enfermedad”

Elena Román nació hace 33 años con poliquistosis renal, una enfermedad con la que se va perdiendo función de los riñones de forma progresiva. Nada más nacer, los médicos les dijeron a sus padres que, como tarde, a los 2 años iban a tener que hacerle un trasplante de riñón. Una segunda opinión posibilitó retrasar ese trasplante hasta hace unos meses. Su mejor terapia, y su mayor refugio, fue el deporte. “El deporte ha sido la mejor medicina para mi enfermedad”, ha confesado en los micrófonos de la Cadena COPE. A pesar de su aparente buen estado de salud, a finales del año pasado sus riñones ya no podían más.

En diciembre de 2018, finalmente, le tuvieron que trasplantar un riñón. Su hermana fue la donante. “Desde entonces mi hermana y yo estamos todavía más unidas, literalmente ella está ahora dentro de mi, ahora corro con un motor nuevo”, afirma.

Tres meses después del trasplante Elena ya estaba corriendo todo tipo de carreras. Y no piensa parar. “El deporte me lo ha dado todo”, ha asegurado. El mes pasado corrió una carrera vertical, hacia arriba, subiendo una de las torres de Madrid corriendo. Y su próximo objetivo es la carrera 'Madrid corre por Madrid' del próximo 22 de septiembre. Una auténtica guerrera que tiene un objetivo más grande: correr en Noviembre la Behobia de San Sebastián, una carrera que no pudo correr el año pasado, que se quedó con el dorsal comprado en el hospital.