Se disparan los delitos sexuales cometidos por menores: ¿por qué cada vez son más jóvenes los agresores?

El último caso lo hemos conocido esta misma mañana: una menor de 16 años ha sufrido una presunta agresión sexual por parte de tres jóvenes en las inmediaciones de un parque de la localidad alicantina de Petrer. La víctima estaba esperando el viernes pasado a su grupo de amigas cuando fue asaltada por la espalda y arrastrada hasta una zona apartada donde fue violada. La Policía Nacional ya ha identificado a los tres agresores y todos ellos son menores de edad.

Otra agresión similar se producía hace unos días en Badalona: una niña de 11 años denunciaba que había sido violada por un grupo de seis jóvenes que, a punto de cuchillo, la encerraron en el baño de un centro comercial. Cuatro de ellos eran menores. En'Herrera en COPE'nos hemos preguntado qué está ocurriendo y por qué son cada vez más jóvenes los agresores sexuales. Sobre todo conocer lo que pasa con esos violadores que tienen menos de 14 años y que son inputables, es decir, que no tienen responsabilidad penal. Reyes Martel es magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas y nos ha dado las claves de la ola tan dramática que estamos viviendo.

"Hemos notado un incremento exponencial, y lo comentábamos en el último encuentro de jueces de menores que hemos celebrado hace muy poco tiempo en Burgos. Muy preocupados porque además, no solo lo dicen las estadísticas. Todos los compañeros lo hemos detectado. Las edades son cada vez más inferiores en este tipo de delitos", comenzaba diciendo, agregando que era una "preocupación generalizada" la que tenían todos.

Buceando en las estadísticas, hemos encontrado además un correlación preocupante entre la edad y las agresiones: los jóvenes más cercanos a cumplir la mayoría de edad, los de 16 y 17 años, son los que menos condenas de este tipo acumulan y, son los de menor edad, los de 15 y los de 14 años, los que más delitos sexuales cometen.

Precisamente, la Fundación Anar -especializada en atención a la infancia-, ha constado que un 30% de los agresores a menores tenían menos de 18 años. Pero lo más grave es que esa cifra se dispara hasta el 40% cuando los que cometen el delito sexual tienen entre 13 y 15 años.

La solución al problema

"El problema de la sexualidad de nuestros jóvenes que es, sobre todo a mi entender, un problema de valores, un problema de educación. De educación mezclado con el avance de la tecnología, de las redes sociales. Hemos cambiado de una era analógica a una digital sin darnos cuenta. Y quienes estamos encargados de la eduación de nuestros hijos no nos damos ni cuenta. Y es un mundo muy peligroso. Acceden a la pornografía a muy tempranas edades, cuando en otra época -no tan lejana-, para ver pornografía en una revista tenías que pedir permiso al kioskero. Muchos de estos delitos se cometen fundamentalmente para difundirlo en redes", continuaba explicando. La jueza ha asegurado que este problema es de educación y no se arregla con la ley.

¿Qué pasa con un niño de 14 años?

Ante las "atrocidades" que están saliendo a la luz y que están cometiendo muchos menores, la jueza ha llevado a la calma con este tema. "Los delitos cometidos por menores de carácter sexual contra la libertad sexual, normalmente no son de esta gravedad. Salen a la palestra cuando se cometen esos delitos tan graves y, sobre todo, por chicos tan jóvenes", contaba. La jueza ha advertido que, que sean menores, tiene que encender "todas nuestras alarmas".

¿Qué podemos hacer? "Precisamente, en esas edades tan incipientes para lo que es llevar a cabo o tener una relación sexual, afectiva y sana, pues es educación. El problema lo tienen los padres que no controlan, no están mucho en casa, que no saben de sus hijos, no saben a qué se dedican, cómo hablan...", sentenciaba la magistrada, agregando que los jóvenes de ahora "normalizan la violencia".