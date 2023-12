La directora de cásting de First Dates confiesa lo que hacen cuando aparece este tipo de parejas: "Secretos"

El mundo está cambiando tanto. En estos tiempos que corren, encontrar el amor no es tarea fácil. Lo primero es entenderte, hablar el mismo idioma. Lo cierto es que hay que darle una oportunidad al amor y conocer a la otra persona. Este miércoles, Isabel Navarro pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Es la directora del casting del programa 'First Dates'. Ha conocido a 17.000 solteros y ha concertado más de 8.300 citas.

¿Hoy es más difícil encontrar el amor? Cree que, a priori, es más complicado, aunque "hay muchos mecanismos nuevos para encontrarlo. Cada vez somos más exigentes". Le ha contado también a Alberto Herrera lo que hacen en el formato si, en un primer momento, no hay feeling entre los participantes. Escúchalo aquí.

En concreto, Navarro ha explicado lo que se hace con los que no se gustan desde el principio es lo siguiente. "Lo decide nuestra directora, tiene mucha experiencia, y con inputs externos, como puede ser que se acerquen las gemelas o personajes del staff, que juegan un papel importantísimo... se va generando un clímax y van intentando lanzarles ciertas pullas para ver si se puede reconducir la situación".

El trabajo de Isabel es muy agradecido: hace que dos personas encuentren el amor y, si no lo consigue, se lo pasa bien. Esa es la base de 'First Dates'. Que haya un rato en "el que puedas tener una charla divertida, conocer a una persona y si en el transcurso de esa conversación... 'matcheas' pues es estupendo. Es lo que buscamos. Que la gente se enamore".

Y, si no funcione, pues como todo en la vida. "Tienes tus 15 minutos de gloria. Pero realmente, la base de 'First Dates' es que la gente encuentre el amor. Hay un equipo gigante de 100 personas que se dedica día a día en que el programa salga adelante".

Cuenta la directora de casting del programa de 'First Dates' que lleva ya muchos años dedicándose a esa función en diferentes programas. Desde los 90, de hecho. "He seguido intentando que la gente se enamore y encuentre a su pareja. Creo que puedo tener un sexto sentido, aunque meto mucho la pata", le cuenta a Alberto Herrera.





Hay dos tipos de búsquedas: gente que se ofrece y búsquedas activas. Primero, Isabel Navarro ha contado las características que aseguran un 'match'. "Nada es gratuito. Nosotros en el programa sale un número de teléfono en el que la gente que se anima, se puede apuntar. Nos ponemos en contacto con ellos. Hablamos, les explicamos, les pedimos documentación para conocerlos y descubrir a la persona". Después, afirma que hacen búsqueda directa de los concursantes.

Muchas veces, indica que aciertan con el 'match'. Y, curiosamente, han visto que "personas que solamente tenían un punto en común muy importante han 'matcheado'. Por ejemplo, intelectuales o todo lo contrario. Nosotros intentamos hacer un reflejo de la sociedad del momento". No te pierdas, en el siguiente audio, la entrevista completa.

"Los polos opuestos muchas veces se atraen"

¿Qué es el antimatch? "Esto significa que los polos opuestos muchas veces se atraen. A veces, no tienen nada que ver y conforme evoluciona la cita hay atracción física. Y luego también es cuando no hay nada de química, pero nos encanta", explica la directora de casting en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

En 'First Dates' se graba cinco días de la semana y en el formato "cabe todo".

Sobre el caso de Jesús Crazy y cómo engañó a 'First Dates' acudiendo 4 veces caracterizado, afirma que "la última vez le pillamos y nosotros nos lo tomamos con filosofía y con risa. Lo que nos fastidió mucho fueron todas las parejas que le habíamos puesto". Al final, dice que "el no pudo decir nada en contra del programa y quizás él intentaba ver si estaba amañado. Pero es que no hay trampa ni cartón al final".

La directora de casting del formato le ha indicado a Alberto Herrera que está felizmente casada y, además, argumenta que "creo que hay una edad en la que se busca el amor. Es lo que está políticamente institucionalizado y, con el paso de los años, si has tenido algún fracaso, ya no lo buscas tanto. Ya te encuentra".

Por último, afirma que el formato en sí, es un programa sencillo en el que "ocho parejas se han llegado a casar. Hacemos una labor social, aunque hay mucha gente que está de espaldas al amor".