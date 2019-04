Director RAE: "El español es seguido por 567 millones de personas en el mundo que aceptan nuestra autoridad"

Coincidiendo con el Día del Libro que se celebra este martes, ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Santiago Muñoz Machado, director de la RAE. Aunque ha dicho que “muchos autores” se merecen el Premio Cervantes, ha destacado de Ida Vitale, la poeta uruguaya reconocida con el máximo galardón de las letras en español en 2018, que es “una mujer formidable” y “una poeta muy reconocida”.

Muñoz Machado ha explicado que este martes se celebra el Día del Libro porque se conmemora la muerte de Cervantes y de Shakespeare. Sin embargo, ha precisado que “lo que se celebra es el entierro porque hay constancia de un certificado del acta, lo que hace suponer que no se murió el 22 sino el 23 porque había la costumbre de enterrar al difunto un día después”.

Sobre la muerte de Shakespeare, ha señalado que probablemente no falleciera el 23 ya que los calendario británico y del resto de Europa no coincidían. “Hubo un cambio papal a finales del siglo XVI que adoptó España pero no Inglaterra”, por lo que no habría muerto el 23 sino a primeros de mayo porque había 15 días de diferencia.

“En la Academia hacemos un funeral todos los años en recuerdo de Cervantes y de todos los que cultivaron las letras españolas”, ha manifestado.

El director de la RAE ha dicho que 'El Quijote' es un breviario para la vida que “hay que tener siempre cerca”. Está escrito como si fuera “castellano hablado” porque cuando fue redactado por Cervantes no estaba consolidada la normativa del castellano y “cada cual hablaba a su manera”.

Muñoz Molina ha señalado que la RAE es una “cuestión de Estado” porque lo que estipula tiene relevancia para la nación española y para muchas otras que emplean el castellano como lengua propia. ”Es seguido por 567 millones de personas en todo el mundo que aceptan su autoridad”, ha declarado, lo que convierte a la Academia “en la institución más importante del área cultural que tiene España”.