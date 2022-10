La diabetes, una enfermedad silenciosa: "Es como la carcoma, te va comiendo directamente"

Se calcula que en España hay, en este momento, alrededor de seis millones de personas con algun tipo de diabetes, algo que está considerado como una enfermedad no contagiosa y una de las más comunes del mundo. Pero, ¿en qué consiste esta patología? En la incapacidad total o parcial de que nuestro páncreas genere insulina. Si hay un déficit de esta hormona, nuestro cuerpo tiene muchas dificultades para regular la glucosa que procede de los alimentos. La insulina permite al azúcar viajar hasta las células para producir energía. Es indispensable para sobrevivir. Y, cuando tenemos algun problema con la producción de insulina, podríamos tener diabetes, aunque el 50% de los diabéticos puede que ni siquiera lo sepan porque no están diagnosticados.

En 'Herrera en COPE' hemos hablado con el médico de la casa, Esteban Pérez Almeida, que nos ha contado cuándo hay que empezar a sospechar que podemos padecer esta enfermedad y cómo es que hay veces que no nos damos cuenta y tenemos esta patología: "Lo importante es diagnosticar a todos aquellos que no saben que lo son. Es importante porque la diabetes, y para que lo entiendan todos de una forma muy gráfica, es como la carcoma. Te va comiendo directamente, te va minando tu organismo. Y, si esperas a que se rompa la pata de la silla o de la mesa, apañados vamos. Y esta se rompe cuando aparecen los grandes síntomas", explicaba, añadiendo que no era de recibo que no se diagnostique, cuando con "una analítica de sangre lo podemos hacer". Además, el doctor ha dado un dato muy relevante en torno a esta enfermedad: "Desde el año 2019 al año 2021, la prevalencia de la diabetes en nuestro país aumentó un 42%. España, si algo está en la cabeza la Unión Europea, es precisamente en cuanto a la prevalencia de diabetes. Hay que hacerse una analítica muy sencilla. Esta analítica hay que repetirla, yo creo que todos nos debemos hacer una analítica base, al menos una vez al año", recomendaba el doctor.

Esta enfermedad se da mucho en los más pequeños: "Sobre todo en los chavales, porque hacen menos ejercicio, porque tienen una alimentación facilona, es decir, la dieta de comida rápida, el exceso de pizzas e hidratos de carbono", explicaba ante el aumento de esta enfermedad en los más jóvenes, ya que "todo lleva azúcar". Hay un aspecto muy llamativo que hay que destacar y es que, hasta el año 2006, la diabetes era una patología que efectaba más a las mujeres, y ese año se dio la vuelta y comenzó a afectar mucho más a los hombres, algo para lo que el doctor no tiene una explicación exacta: "El hombre parece que ahora es más sedentario. La mujer parece que ahora tiene más actividad en la vida diaria", decía, "parece que por ahí van los tiros".

La diabetes gestacional

Este tipo de diabetes la conocen muy bien muchas mujeres en el momento del embarazo. Aunque hay muchas teorías sobre ella, aunque los expertos no terminan de encontrar una explicación certera. Sin embargo, lo que si dicen es que se produce "un cambio hormonal que incide en lo que es todo el tema de la insulina y todo el tema del metabolismo de la propia glucosa", contaba el doctor. "Cuando la mujer se embaraza muchas tienden a tener un exceso de peso. Y volvemos al exceso de peso y a la intolerancia", analizaba Esteban Pérez Almeida.

En definitiva, y sobre todo para los más pequeños, es importante entender que es primordial aceptar con la máxima naturalidad y conocimiento posible la enfermedad que se padece, ya que les acompañará toda la vida y hay que saber de ella, pero también elaborar una buena convivencia con esta. Se estima que gran parte de la población afectada tarda varios años en conocer que padece diabetes. De hecho, son casi tres millones los diagnosticados, pero 2,3 millones, el 43% del total, los que desconocían que padecían la enfermedad.