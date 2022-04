El detalle de la foto de Sánchez con Mohamed VI que demuestra la débil posición de España: mira bien la imagen

La reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con el rey de Marruecos, Mohamed VI en Rabat ha sido uno de los temas principales de la tertulia de Herrera en COPE. Los tertulianos han analizado la posición en la que queda España tras reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y asegurar que una autonomía dentro de Marruecos es la solución más creíble al conflicto.

Un volantazo en la posición oficial de España que han tomado Pedro Sánchez y su ministro José Manuel Albares de manera unilateral y que cuenta con la oposición de sus socios de gobierno, Unidas Podemos, de los partidos nacionalistas e independentistas y también de toda la oposición, PP, Ciudadanos y Vox.

No obstante, Sánchez ha decidido viajar a Rabat a hacerse la foto y oficializar la nueva posición junto al jefe de Estado del país vecino, el rey Mohamed.

Herrera analiza el viaje de Pedro Sánchez a Marruecos

Respecto al viaje de Sánchez a Rabat, el director de 'Herrera en COPE' ha explicado que el punto en el que se encuentra España es el mimo en el que se encontraba antes de la polémica del caso Ghali, eso sí, sacrificando el Sáhara: "Lo que se ha conseguido es volver al status anterior, al error de amparar a Ghali a cambio del Sáhara. Sánchez ha ido solo, no ha representado a nadie y menos al parlamento. Hay motivos para dar este bandazo, pero las formas han sido lamentables".

"Lo que sacamos de todo esto es una foto de Sánchez y la situación que teníamos antes del caso Ghali", ha concluido el director de 'Herrera en COPE'.

Con el Rey marcando en todo momento el paso, Sánchez ha asumido una declaración conjunta de 16 puntos para construir una nueva etapa en la relación bilateral. Empezando por el reconocimiento por parte de España de “la importancia de la cuestión del Sáhara para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable”. En este sentido, “España considera la iniciativa de autonomía marroquí como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo”.

El detalle en la imagen difundida por Marruecos que indigna a los tertulianos de Herrera

El viaje ha suscitado muchos comentarios entre los tertulianos de Herrera en COPE, entre ellos los de Álvaro Nieto, que ha querido poner el foco en la imagen oficial que ha difundido Marruecos del encuentro: "Visto el papel de ayer, porque hay que recordar que la declaración conjunta de anoche es el primer compromiso escrito de Rabat. Y es volver a la situación de hace dos años. Me parece que España está pagando un precio demasiado alto por volver a la normalidad y por reparar los errores de Sánchez. Y además, por mucho que se nos diga que por debajo han obtenido garantías para la inmigración, para Ceuta y Melilla...no es de fiar esto. Porque hay que recordar que la semana que Sánchez envió la carta a Mohamed VI, tres días después llegaron 500 inmigrantes a Canarias provenientes de Marruecos.

Tan poco de fiar es Marruecos que hay que recordar un pequeño detalle muy simbólico, que es que ayer, durante la cena, la bandera de España estaba bocabajo. El escudo de España estaba bocabajo delante del presidente Sánchez, del ministro de Exteriores, del embajador...No tenemos ni siquiera la suficiente capacidad de decir 'no me puedo sentar en una mesa, no me puedo hacer una foto con usted si no coloca adecuadamente mi bandera'. ¿Para qué tenemos gente de protocolo? ¿Para que mandamos una delegación tan numerosa a Marruecos si no somos capaces de que nos pongan adecuadamente una bandera?".

Han puesto la bandera de España al revés.

