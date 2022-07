El desconocido método con el que te vacían el depósito de gasolina: "Fue un profesional"

Gran Canaria, Tenerife, Almería, Granada, Madrid, León, Badalona y Jaén, son algunos de los lugares de nuestro país donde recientemente se han producido robos de combustible, concretamente, en Jaén, la semana pasada fueron sustraídos más de 3.000 litros de gasolina de maquinaria de obra.

En un centro comercial de Jaén el pasado lunes los operarios de unas obras se encontraron con los depósitos vacíos de toda la maquinaria. El robo del combustible se produjo durante el fin de semana y se llevaron más de 3.000 litros de gasoil. Otras personas aprovechan incluso los despistes de los trabajadores para marcharse con el depósito lleno sin pasar por la caja de las estaciones de servicio.

Aumentan los robos de gasolina en algunas estaciones de servicio, como en una de la localidad granadina de Huétor Tájar. Aquí la Guardia Civil detuvo a un hombre por robar 400 litros de gasoil de cuatro camiones durante la madrugada. Fue detectado por las cámaras de seguridad de la gasolinera.

En otros casos no es posible pillar a los ladrones, como le ocurrió a Roberto Jérez, presidente de la Asociación de Transportistas del Muelle en Gran Canaria y camionero, al cual hace unos 4 meses, le ocurrió lo que ha descrito en Herrera en COPE: "Terminé la jornada laboral y cuando llegué el lunes a coger el camión me encuentro el tanque perforado". "El marcador me ponía que no tenía combustible, y para alguien que se dedica a esto es muy duro".

"Tuve que llevarlo a un taller especializado, y me gasté entre repararlo y la gasolina robada unos 1000 euros, y a eso tienes que añadirle que el camión estuvo un tiempo parado en el taller y eso supone perdidas".

Al referirse a la técnica, explica Roberto: "O perforan el tanque por la parte inferior o rompen la tapa y guardan la gasolina robada en bidones".

Otro camionero canario sufrió tambien el robo de gasolina, pero en este caso utilizaron otra técnica como ha explicado el mismo: "Me abujerearon el depósito con un taladro y pusieron un tornillo para que no se supiera. Cuando llegué a trabajar y tuve que llamar a la grúa, porque no arramcaba, supe por el mecánico que no tenía gasolina".

José Luis, por otro lado, es un empresario canario al que hace menos de una semana robaron más de 700 litros de gasolina. "El que lo hizo fue un profesional".

"Me di cuenta porque repostamos el lunes, y cuando aparcamos vi gotas en el suelo, en ese momento supe que algo no iba bien".

Caso similar en Canarias

Los vecinos de la localidad canaria de Vecindario alertan de una oleada de robos en los últimos días. Los ladrones, con una nueva técnica, sustraen el combustible de, al menos, 6 coches que se encuentran en la vía pública: con un taladro, perforan el depósito de gasolina y colocan una garrafa debajo que recoge todo el líquido inflamable que gotea.

Un mecánico afectado, a través de la plataforma 'Social Drive', ha sido quien ha mostrado las imágenes que corroboran la versión de los afectados. Tenía en su taller un coche averiado, al que debía arreglar, cuando se percató que habían realizado un "perfecto" agujero en el depósito. Asegura, además, que para intentar dejar el menor rastro posible, los autores de esta sustracción taponaron el depósito agujereado, ya vacío, con un tornillo de dimensiones similares.

La Guardia Civil de Vecindario ha confirmado que son varias las denuncias presentadas; mientras que los vecinos de la zona reclaman más seguridad. "Todo el mundo no tiene un garaje", asegura una ciudadana, ya que estos casos se han producido en la vía pública.

Hasta ahora, la forma más conocida de sustraer el carburante era con una bomba de extracción, una manguera y una garrafa: de esta manera, aunque roban el contenido del depósito, no dañan al mismo. Sin embargo, con este 'modus operandi' con el que han actuado los ladrones de Gran Canaria, los costes del arreglo pueden superar, según algunos mecánicos, los 700 euros. Estos, además, advierten de la peligrosidad de los hechos.

Mismo modus en Huelva

Hace una semana, la Guardia Civil identificaba a tres personas relacionadas con la sustracción del combustible de 12 camiones de varios polígonos industriales de la provincia de Huelva, como es el caso del ubicado en Valverde del Camino. En esta ocasión, los ladrones usaban el mismo 'modus operandi' que en Gran Canaria: con un taladro perforaban los depósitos hasta dejarlos completamente vacíos.

Fuentes de la investigación, que comenzó a principios de abril de este año, aseguran que todo el combustible sustraído era posteriormente vendido a un precio inferior al establecido en las gasolineras.