La decisión que empujó a Ángel Martín a marcharse de 'Sé lo que hicisteis...': "El rumbo que iba cogiendo..."

Este miércoles, Ángel Martín ha sido entrevistado por Alberto Herrera en 'Herrera en COPE'. Esta vez, el cómico presenta su nuevo monólogo 'Punto para los locos' basado en su libro 'Por si las voces vuelven', con el que girará por toda España. No obstante, a pesar del éxito de su libro, Martín también es recordado por todos por su etapa como presentador y guionista de 'Sé lo que hicisteis...'.

"Todo el mundo debería conocer a Miki Nadal porque es una persona fascinante a muchos niveles", comienza diciendo el entrevistado, señalando a quien fue su compañero en el programa de laSexta. A raíz de esto, Martín señala "los dos momentos" que marcaron su paso por el formato.

"Uno está en cuando prohibieron emitir imágenes. Para mí fue un momento de reto personal muy interesante. A todo el mundo le parecía que venía el caos, pero yo lo agradecí mucho. Pero porque esto nos obligaba a buscar otras formas de comedia sin el recurso de las imágenes", asegura.

"A nivel despacho y guion fue un poco follón, es verdad, pero a nivel creativo era muy interesante. Tuve momento de decir ¿Y por qué no dibujamos las cosas? Las conversaciones que había eran muy graciosas", recuerda el cómico. "Luego, eso se fue multiplicando por mucho. Al principio, fue Telecinco quien no nos dejaba emitir imágenes, pero el problema fue cuando el resto de cadena empezaron a subirse a ese carro", cuenta sobre el momento en el que el formato se vio obligado a hacer un giro al no poder emitir imágenes de otras cadenas.

"Empezó a dejarme de parecer interesante"



"Básicamente, si eres una cadena y un programa te está dando dolores de cabeza, tomas las medidas que tengas que tomar. Tratas de quitar herramientas a tu competidor, entonces, tiene todo el sentido del mundo. Lo que no entiendo es por qué tardaron tanto. Yo lo hubiese hecho el primer día", reconoce el entrevistado.

Fue entonces cuando el también presentador comenzó a ver terminada su etapa en el programa y decidió marcharse: "Ese momento fue muy interesante a nivel creativo. Lo que pasa es que luego el rumbo que iba cogiendo el programa empezó a dejarme de parecer interesante a nivel creativo".

"Entonces, dejó de divertirme. Cuando vives todo el proceso de un proyecto y cada vez está más lejos de la idea original... Pues tienes que tomar una decisión de qué quieres ser. ¿Quiero se presentador? ¿Quiero ser cómico? ¿Cuál es mi prioridad? Entonces, cuando ya te bajas de un proyecto, no es sencillo. Bajarse de un proyecto del que tu eres una herramienta fundamental, no es fácil. No todo el mundo lo celebra", confiesa sobre su salida de 'Sé lo que hicisteis...'.