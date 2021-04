¿Cuáles son las mascarillas de grafeno que piden retirar y por qué son peligrosas para la salud?

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que depende del Ministerio de Sanidad, ha anunciado en un comunicado que ha iniciado una investigación “sobre los posibles riesgos por la presencia de grafeno o biomasa de grafeno en mascarillas”. Asimismo, Sanidad ha pedido el cese voluntario de la comercialización a la empresa importadora y distribuidora de las mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno de biomasa del fabricante Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China.

Este martes en 'Herrera en COPE' Antonio Osuna, director del Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada, ha advertido de las implicaciones del grafeno en la saud. Y es que, aunque el riesgo es “nulo” si la mascarilla está hecha de una lámina de grafeno porque no se va a desprender salvo que se corte, no ocurre lo mismo si están hechas de nanopartículas de grafeno que sean capaces de atravesar los filtros de protección.

“Al respirar se pueden arrastrar hacia las mucosas del pulmón” esas nanopartículas, que al no ser digeribles “van a producir una inflamación a nivel pulmonar”, ha explicado el experto. Y es que, el grafeno es una sustancia hecha de átomos de carbono ser muy ligera y resistente. Sin embargo, puede provocar problemas si se inhala.

Por eso, el Ayuntamiento de Madrid ha ordenado la retirada de las mascarillas con grafeno que han sido repartidas entre el personal municipal de manera preventiva y hasta que se pronuncien las autoridades sobre su posible toxicidad. También los gobiernos de Castilla y León y País Vasco, así como dos hospitales Infanta Sofía y Príncipe de Asturias de Madrid han acordado su retirada como medida de precaución por los riesgos para la salud que puede conllevar su uso.

Además, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigió esta semana al Ministerio de Sanidad que comprobara el uso de mascarillas con grafeno en centros sanitarios de toda España y que procediera en su caso a su retirada inmediata.