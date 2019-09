La crítica de Herrera a Meritxell Batet por la utilización partidista de las palabras del Rey

Carlos Herrera ha salido al paso de las declaraciones que realizó en la tarde del jueves la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, después de la visita que realizo al Jefe del Estado, Felipe VI. El comunicador ha criticado que se utilicen las palabras del Rey para sacar un provecho de una figura que ha recordado, es neutral.

“Ayer fue Meritxell Batet a ver al Rey. Y ya saben que estos, todo lo toman en su provecho. Se nota que está es nueva o no sabe o no entiende el sentido de la neutralidad del Rey. Dice que el Rey coincide con ella en que es necesario para la estabilidad que haya un gobierno pronto. Si el rey te he dicho eso, no se dice. Pero madre mía... Mira que llevamos años con este sistema. Pero siempre hay alguien nuevo que no se ha enterado. Que además, la que no se ha enterado es la presidenta del Congreso”, ha comenzado explicando el comunicador.

“¿Queda alguna posibilidad de que se someta o no se someta a la investidura Pedro Sánchez después de los contactos que va iniciar el Rey? Pues hombre, que no se va a someter si no tiene los apoyos. Es decir, lo que hizo Rajoy y que tanto, por cierto, criticaron. Es el último acto de teatro de Sánchez que no quiere gobernar. Él quiere que todos le rindan pleitesía con 123 escaños. Y, además, como Tezanos le acaba de decir ahora mismo que le va a votar hasta la familia Franco... Pues oye, elecciones, pero pareciendo siempre que tenga la culpa otro. Esa es la clave de todo este cuento, de esta cantidad de cuentistas que hay por aquí...”, ha terminado diciendo contundente Herrera.