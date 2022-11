Así consiguió Cristóbal Colón salvar su vida gracias a una 'luna de sangre' tras ser apresado en América

Este martes se produce uno de esos fenómenos astronómicos que dejan boquiabierto a cualquiera. Durante la madrugada del 8 de noviembre, la luna vuelve a teñirse de rojo en el último eclipse total de este 2022, la llamada 'luna de sangre'. Y es que, ya el pasado mes de mayo los españoles pudimos disfrutar de este evento lunar, algo inusual que se dé dos veces en el mismo año. De hecho, no será hasta 2025 cuando esto se vuelva a producir. Asia, Australia y Norteamérica son las localizaciones afortunadas que podrán disfrutar de este fenómeno. Los eclipses lunares se producen cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, por lo que al quedar en medio nuestro planeta no permite que la luz del sol alumbre la Luna y, de ahí, que el cielo solo quede iluminado por las estrellas. Ahora bien, el tono cobrizo que toma durante este proceso se debe a la atmósfera. Esta filtra la luz solar dejando pasar la onda más larga, la roja, de ahí que tome ese color.

La aventura de Colón

Lo asombroso de este fenómeno lunar es que ya se venía hablando de él desde 1504. ¿Por qué? Porque fue el salvavidas de Cristobal Colón durante una de sus expediciones. Así lo ha contado Carlos Herrera, de 'Herrera en COPE', esta mañana. "En el último viaje a América naufragó en Jamaica. Allí, en lo que esperaban que algún barco español que venía de la isla española les encontrase, fueron alimentados por los indios de Jamaica. Pero como pasaban los días, nadie iba a buscarlos", explicaba el comunicador, añadiendo que los indios dejaron de darles de comer. "Colón se asustó al ver el hambre que iban a pasar y eso le agudizó el ingenio. Resulta que el hombre llevaba un almanaque alemán, con anotaciones astronómicas según las cuales a los pocos días iba a haber una 'luna de sangre'. Entonces Colón fue a los aborígenes y les dice, 'no es por malmeter, pero mi Dios está muy enfadado porque nos habéis dejado sin comer, así que me ha dicho que como no traigáis comida otra vez, os va a robar el sol y va a teñir la luna de sangre hasta que entréis en razón'. Al poco tiempo de decir eso se tiñe la luna de rojo y los indios no sabían dónde meterse", relataba. "Y luego Colón hizo el paripé de que hablaba con su Dios y le pedía que le devolviera el sol a los indios. Hay un cuento de Tintín que también es así, que está basado en la historia de Colón, que cuando los aztecas en sus sueños le atrapan, él ve en un recorte de periódico que 'habrá mañana un eclipse', y hace lo mismo. Así que los creadores de Tintín copiaron esa historia. Y así Colón se garantizó la comida hasta que les rescataron en Jamaica. Para que vean la importancia que puede tener una 'luna de sangre' si se le sabe sacar partido", zanjaba Herrera.

¿A qué hora se podrá ver?

Normalmente, este fenómeno tiene lugar cada 1,5 años de media. En esta segunda ocasión del año,será visible al otro lado del Atlántico y del Pacífico. Según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) la duración del eclipse total será de una hora y 25 minutos, aunque la duración de todo el proceso será de 10 horas y 56 minutosEste se desarrollará en varias fases: la de penumbra -durará 5 horas y 52 minutos-, que tendrá lugar a las 08.02 UTC sobre América y el Pacífico; la parcial -3 horas y 39 minutos-, que será visible a partir de las 09.09; y el eclipse total, que comenzará a las 10.16, pudiéndose ver en Norteamérica, el Pacífico, Australia y Asia. A las 11.41 terminará con un eclipse total que llegará a su culmen a las 12.48 y el de vuelta a la penumbra a las 13.54 horas.