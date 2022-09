COPE visita los mercados de España para medir el alza de los precios: congelados y verdura, lo que más sube

COPE visita los mercados de toda España para medir el impacto de la inflación en el consumo de los ciudadanos. En el Mercado de Abastos de Santiago de Compostela, Alberto Varela ha explicado la situación: “Este mercado es poco madrugador. La gente viene a media mañana. Ya no hay tantos turistas como la semana pasada y eso se nota. Lo que dicen los vendedores es que este verano ha habido muchísima gente comprando, pero que miramos muchísimo el bolsillo. Seguimos yendo a los mercados, pero miramos el céntimo, buscamos cosas más baratas y compramos menos que antes. En la nave de pescado, encontramos buenos precios, porque el precio del pescado tiene unas variables diferentes. Sí que es cierto que el precio del gasoil ha aumentado el precio del pescado, pero, cuando hay más cantidad, los precios bajan. Hoy hay sardina de Rianxo, que es de la mejor de Galicia, a 5 euros del kilo, además ya las últimas de la temporada y sin duda es uno de los reclamos de este final del verano. Marisco hay menos, y está más caro. Por ejemplo, nécoras a 31 euros el kilo. Los que más están sufriendo el alza de la electricidad son las tiendas de congelados. Rafael tiene una, vende bacalao salado y también congelados y la factura de la luz se le ha disparado.”

Así lo ha explicado Rafael: “Intentamos aguantar, teniéndole menos margen al producto y teniéndole un margen para que la gente pueda ir tirando. Estoy viendo que la gente viene a comprar y luego pregunta si subió el precio”.

“Los productos que más han subido, los congelados, los relacionados con la panadería, las empanadas, la pastelería, por el precio de los cereales y algunas verduras. Han subido mucho las semillas y encontramos el tomate de mejor calidad a 2,50 y el de calidad más discreta a 1 euro. Lechugas a 0.50 y productos de temporada como higos a 3,50. El repollo a 2,50, está caro, dicen que sobre todo por la sequía”.









En el Mercado de la Boquería de Barcelona, Yolanda Canales ha hecho un balance de la situación y ha acompañado a una ciudadana a hacer la compra: “La cosa está a medio gas. Los clientes vienen más tarde. Ya podemos ver algunos grupos de turistas, sobre todo japoneses, que están haciendo fotos. Un mercado especial porque encontramos mucho producto gourmet y, por lo tanto, muy caro. Hay aquí productos para todos los bolsillos. Hemos coincidido en la puerta del mercado con María y nos ha invitado a que hagamos con ella el recorrido de la compra. Un kilo de patatas a 1,60 cuando en otras ocasiones se vendía a 1,50. No es lo que más ha subido. También ha comprado un kilo de pollo entero, porque le sale más económico. De hecho, esta es otra de las cuestiones. Ahora prefieren comprar piezas más grandes y no a lo mejor una pechuga y un muslo que sale más caro. Un kilo de pollo, 4,75. Merluza a 9,80. Precisamente, lo que nos dicen en los puestos de pescado que no es lo que más ha subido. Aproximadamente, un 10%. Sí que han subido mucho las hortalizas. Un kilo de judías se vende a 9 euros, cuando en meses anteriores oscilaba entre los 8 y 9 euros. También María ha comprado una docena de huevos por 1,30. En total se ha gastado 26,40 euros. Haciendo cálculo con los precios que nos han dicho los tenderos, hace unos meses le hubiera costado 23 euros. Estamos hablando de 3 euros menos”.

Desde el Mercado Central de Valencia, Pascual Claramonte explica la situación. Los usuarios, a diferencia de una gran superficie, pueden adquirir cantidades más ajustadas a lo que van a consumir de inmediato. Es algo que ejemplifica Pedro, que lleva casi dos décadas trabajando en el mercado central: “A mí me llegan a pedir ya ni no medio melón, sino un cuarto. Lo bueno que tiene el mercado es que no hace falta que compres una bandeja entera”.

Una de las grandes preocupaciones que afortunadamente no ha sufrido en ningún momento el principal mercado de Valencia es la falta de algunos productos concretos. Pedro nos confirma que “desabastecimiento no está habiendo, entra de todo, aunque el precio se incremente”. Y nos pone un ejemplo: “Las cerezas que vienen de Estado Unidos las vendíamos el año pasado a 16€, este año a 21”.

Son los problemas que, en líneas generales, puede sufrir cualquier recinto de este tipo en nuestro país, pero además de todo ello se une un problema logístico. Las líneas de la EMT para llegar hasta ese punto se han visto notablemente reducidas. Pepa es la más veterana del Mercado Central de Valencia. Lleva 62 años vinculada al recinto: “Estamos mal, no solo yo sino todos”, recalca.