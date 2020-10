COFAPA advierte que acabar con la concertada es "quitar la libertad a los padres" y lucharán porque no sea así

Las enmiendas de PSOE y Podemos al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE han generado el desacuerdo de buena parte del sector de la educación. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara.

Ha asegurado que “mentiría” si dijera que la acción del gobierno en materia educativa le “coge por sorpresa”, pero reconoce que no pensaban “que serían capaces de tanto”. Ha advertido que “están quitando la libertad a los padres” para elegir la educación de sus hijos, y que desde la Confederación van a “luchar porque no sea así”, ya que lo avala “la ley y la Constitución”.

Sobre los centros de educación especial, Begoña critica que “los quieren transformar en centros de recursos” y que se matricule a esos niños en centros ordinarios. Algo impensable bajo su parecer, puesto que supondría “meter a todos los niños en el mismo saco cuando no todos son iguales” ni tienen las mismas necesidades.

Respecto a la variación de los criterios de promoción y evaluación, por los que pasar de clase no quedaría supeditado a asignaturas sin aprobar, considera que “es poner solución a un problema que no es inmediato”. En este sentido, recuerda que los niños no van a acabar el curso hasta junio del año que viene, por lo que “hay que trabajar para que los niños puedan alcanzar lo que tienen que aprender en las mejores condiciones, pero no decir que ya no tienen que aprobar porque eso baja la motivación”. Es como decir con carácter de urgencia “que no vamos a enseñar bien” nada más empezar el curso.

Frente al alto índice de repetición en las aulas, Begoña defiende cambiar “los criterios para que los alumnos titulen en las mejores condiciones y en igualdad con sus compañeros”. Permitir “que pasen todos” de curso de forma independiente a las notas, “no es educativo, no es pedagógico… y no responde al problema”.

“Se está primando la cultura del mínimo esfuerzo. Necesitamos hombres y mujeres con pensamiento crítico y capaces de esforzarse”, sentencia al respecto. Es consciente de que “no todos van a llegar al diez”, pero “existe un cinco”. Para que los niños se formen bien “hay que darles lo que cada uno necesita” y ayudarles así para que “cada uno dé lo mejor”. Y, sobre todo, “dotar a los profesores de las herramientas y recursos necesarios” para que puedan llegar a todos los alumnos.

En referencia a la educación concertada, afirma que obviarla es “obviar casi el 30% de la educación” en nuestro país. “Tenemos algo que decir, y nuestros hijos son ciudadanos de pleno derecho”, ha insistido. Por eso, ha avanzado que el colectivo se movilizará y presentará “todas las actuaciones que estén en su mano” en los próximos días.