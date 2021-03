Clara Martínez Alberola, la española que ha negociado el Brexit: "Es un trabajo destructivo"

La que fuera jefa de Gabinete de Jean-Claude Juncker, la española Clara Martínez Alberola, ha sido entrevistada este miércoles en 'Herrera en COPE', donde ha explicado cómo fueron las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, pues en los últimos dos años nada se ha hecho en Bruselas sin pasar antes por sus manos. Según ha dicho, las negociaciones del Brexit han sido el trabajo “más dificil y complicado” de su vida. “Es un trabajo destructivo. No trabajas para construir más Europa, trabajas para deshacer una relación de 47 años con el Reino Unido, que se quería divorciar y tenía una posición muy ideológica”. Pero al final “salió bien”.

Alberola ha dicho que el acuerdo del Brexit es “muy especial” porque no se parece a ninguno de los acuerdos firmados por la Unión con terceros países. “Era cómo separarnos mejor, cómo evitar que Reino Unido aprovechara esta situación para hacernos competencia desleal. Esa fue la parte más difícil”, ha señalado. Aunque hay que ver que Reino Unido “respeta”, es un acuerdo jurídicamente “sólido” que permite reclamar si el país no cumple lo pactado. No obstante, la abogada y funcionaria europea ha dicho que “la parte más complicada con el Reino Unido es el otro acuerdo, el acuerdo de retirada”.

Por otro lado, Alberola ha dicho que la gestión de las vacunas ha sido complicada porque es más difícil mover a los Veintisiete que solo a un país. “En Reino Unido eso es lo que Boris Johnson necesitaba a principios de año para explicar lo bueno que es el Brexit”, ha dicho. Además, ha manifestado que la Unión Europa no tiene “ningún problema en autorizar la vacuna rusa”, en relación a aquellos países que la han recibido como Eslovaquia o Hungría, y que pese a ello no han renunciado a las dosis que les ha enviado Europa. Si cada país hubiera ido por su cuenta, los pequeños “hubieran sufrido muchísimo” y la gestión habría sido peor, ha señalado Alberola.

En lo que respecta a Gibraltar, la alta funcionaria ha explicado que "nunca fue parte” del territorio de la Unión y que tras el Brexit está en una situación “un poco extraña” porque hay un acuerdo con el Reino Unido y no con Gibraltar, de forma que “está fuera de todos los posibles beneficios que pudiera tener un acuerdo con la Unión Europea”.

Por eso, lo que está intentando España es “negociar primero con el Reino Unido de manera bilateral un acuerdo político y a nivel europeo un acuerdo sobre Gibraltar”. Lo que quiere España es “quitar la verja” entre Gibraltar y España y para eso hay que facilitar la libre circulación de personas y mercancías, ha señalado Alberola.

La también políglota ha dicho que en estos momenos es “muy pronto” para que los ciudadanos de Reino Unido tengan nostalgia de volver a la Unión, por lo que pasará “una generación o más tiempo” hasta que se lo vuelvan a plantear.

Por último, la mano derecha de Michel Barnier ha dicho, citándolo a él, que “nunca hay que olvidar por qué pasa el Brexit” ya que “hay una parte de la Unión Europea que no está contenta y el populismo se aprovecha del malestar de las personas” para colarse. “Europa es muy fácil de atacar, pero el proyecto europeo no está en riesgo” ya que hay una mayoría de europeos que quieren seguir viviendo y trabajando juntos. “El Brexit ha ayudado a acallar esos movimientos”, ha manifestado Clara Martínez Alberola.