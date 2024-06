Va a Chicago a formarse con Marie Kondo y esta es la impresión que le causa al momento: "Pobrecita"

Vanesa Travieso no tiene apego por las cosas materiales. De hecho, desde que tiene uso de razón, coge una bolsa de plástico, recorre varias de las habitaciones de su casa y descarta.

Aprovecho para preguntarle: ¿cuántos aparatos antiguos tiene todavía en casa? ¿y la clásica caja con tickets? Vanesa Travieso se dedica a la organización profesional. Ayuda a familias a deshacerse de cosas inútiles y a crear un sistema de organización que nos permita vivir en orden.

Esta experta pasa este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Al comienzo de su intervención, ha explicado en qué consiste su trabajo. Se encarga de ayudar "a crear un sistema de organización adecuado a su empresa, a su casa, a sus rutinas, etc, para que podamos vivir un poco más ordenados y así poder recibir todos esos beneficios sin llegar a los extremos. Que esto es muy importante".

Vídeo





Vanesa es la primera española en formarse con Marie Kondo. Este personaje, recuerda Travieso, es una japonesa que escribió un bestseller. Ahí, ella contaba de qué manera podíamos ir deshaciéndonos de muchas cosas. Ella es la gurú del orden mundial y Vanesa decidió irse a Chicago a formarse con ella. "Son cuatro días en los que conoces a gente de otros países, a Kondo la ves el último día y adiós muy buenas. Ella, pobrecita, no se entera de nada, la ponen, la quitan y ya está".





¿Y recoger y ordenar es lo mismo? Recoger, aclara, es lo que hacemos prácticamente todos. No obstante, "si después necesitamos algo que hemos recogido, pues no lo encontramos. Es un horror todo".

"El orden tiene que ser práctico y funcional para cada uno en su casa"

Esta chica, de igual forma, ha publicado un libro llamado 'El poder detrás del orden'. Relata que se considera ordenada, organizada, pero no se puede ir al extremo. "Tienes que tener pocas cosas en tu casa, no guardar, no tener apego a cosas materiales que no necesitamos y que ese orden, sea práctica y funcional. Que cada día puedas ver todo, coger rápidamente lo que necesitas y ya está. Ese es el tema. El orden tiene que ser práctico y funcional para cada uno en su casa", le cuenta a Alberto Herrera.





En ese libro al que hacíamos referencia, habla de cómo aprender a deshacerte de algo que no quieres o no vas a utilizar. "Es importante ponerse algo de música y, en ese momento, te coges las cosas y dices: ¿para qué guardas esto? Aquí tienes dos opciones: o te llevas ese objeto roto, o directamente lo arreglas. Si la respuesta es para nada, ya tienes la solución".

No te pierdas el resto de la entrevista en el audio adjunto a esta noticia.