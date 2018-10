Antonio Garamendi, vicepresidente de la CEOE, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE' con motivo del borrador de Presupuestos Generales del Estado rubricado por el Gobierno y Podemos. Según ha dicho, “hay un montón de medidas que llevan al país a un futuro peor del que tenemos”.

En su opinión, las cuentas del Gobierno fallan en la relación de los gastos con los ingresos al no contemplar, entre otros factores, la tendencia a la desaceleración económica. “No estamos mal, pero si nos pasamos estaremos mal”, ha dicho, pues la deuda ronda el 100% y un 70% de la misma está en manos extrajeras. Además, los tipos de interés tenderán a subir.

“Tiene que haber ciertos espacios para poder subir el salario mínimo interprofesional (SMI)”, ha dicho el vicepresidente de la CEOE. Garamendi ha aclarado que hace unos meses llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo de Rajoy para que el SMI subiera siempre que hubiera más de 400.000 empleos anuales y el PIB subiera 2,5 puntos. En este sentido, ha alertado de que la medida puede “contraer el empleo”.

Sobre la visita del presidente de la CEOE, Juan Rosell, a la prisión en la que se encuentra Oriol Junqueras para entrevistarse con él, Garamendi ha señalado que acudió a título “particular” y no en nombre de los empresarios. Ha dicho que no estaban avisados de la misma y que a él personalmente no le gustó. En la CEOE “estamos por la unidad de España, siempre con la ley y con la Constitución”, ha precisado el posible sustituto de Rosell.