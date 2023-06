Carlos Herrera toma 'cartas' en el asunto tras la última propuesta de Pedro Sánchez: "Que elija el sitio"

Tras el anuncio de la próxima convocatoria electoral, Pedro Sánchez lanzó una proposición a Alberto Núñez Feijóo.

El líder del Ejecutivo planteó al político gallego celebrar debates cara a cara todos los lunes hasta que se celebren las elecciones generales del próximo 23 de julio. Carlos Herrera se ha pronunciado sobre esta cuestión y ha 'movido ficha'. Este es el mensaje que le ha enviado a Sánchez y al presidente popular. Tienes las palabras exactas del comunicador en el audio que tienes disponible aquí. No te lo pierdas.

Núñez Feijóo ha recogido el guante sobre las palabras de Sánchez, asegurando este martes que no tiene "ningún problema" en debatir con el presidente del Gobierno y ha subrayado que en la campaña electoral de las elecciones generales del 23 de julio está dispuesto a celebrar un cara a cara con Pedro Sánchez.

"No tengo ningún problema en tener un debate cara a cara con el señor Sánchez. Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral", ha garantizado Feijóo en una entrevista radiofónica.

Herrera: "Sánchez pidió debates con Rajoy, se negó a mantenerlos con Casado y ahora los quiere con Feijóo"

Carlos Herrera no ha perdido ocasión para hablar sobre estos debates planteados por Sánchez también en su monólogo. El comunicador se ha expresado en estos términos y ya te adelanto que ha tirado de ironía para mostrar su opinión al respecto. Tienes aquí el audio de la reflexión al completo.

"Lo han intentado todo, después de convocar elecciones en la fecha más inadecuada del año, insultar a media España llamándola Trumpista, lloriquear por un reportaje crítico en los medios de comunicación, la última ocurrencia son seis debates con Feijóo", comenzaba diciendo el comunicador.

En este punto, ponía el foco en Sánchez: "Tiene un problema fundamental que es él, su trayectoria, su hemeroteca, su falta de respeto al personal. Esto de los debates es un ejemplo. El mismo Sánchez que pedía debates con Rajoy, que se negó a mantenerlos con Casado, ahora los quiere con Feijóo. Nunca ha habido nadie con menos pudor que Sánchez para faltar a su palabra".

Herrera también apuntó a los motivos de este adelanto electoral. Estas fueron las palabras que lanzó durante la sección que comparte con El Pulpo antes del arranque de 'Herrera en COPE': “Hacer verdad aquello de perdidos al río, yo no aguanto hasta diciembre. Primero no aguanto a mis socios, tampoco a los de mi partido moviéndose entre bambalinas para ver si alguien me echa, tercero no le doy tiempo al PP a que prepare sus estrategias y cuarto, no quiero rendir cuentas".

