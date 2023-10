Carlos Herrera se moja por la censura a Patricia Pardo tras criticar los bailes de Aitana: "Mi hija de 5 años"

Patricia Pardo ha criticado a la cantante Aitana por sus provocadores bailes durante su último concierto. Una crítica a la cantante que ha derivado en críticas a su persona. Tras el aluvión vivido por la periodista, María José Navarro ha comentado con Carlos Herrera el momento y no ha tardado en dar su opinión al respecto, que puedes escuchar en el siguiente audio:

Audio





La defensa del discurso de Patricia Pardo

'Vamos a ver' es el nuevo programa de Telecinco al que ponen rostro Joaquín Prat y Patricia Pardo tras el paso de Ana Rosa Quintana a las tardes. Muy al estilo de su predecesor, y a modo de tertulia, se suele comentar la actualidad y algunas polémicas en el programa. Carlos Herrera ha confesado no haber visto los polémicos vídeos de Aitana, tal y como se puede escuchar en el audio anterior, pero asiente cuando María José Navarro se queja de que Pardo no pueda dar libremente su opinión.

De la misma forma, Herrera muestra su conformidad con la preocupación que Patricia Pardo y María José Navarro expresan con el hecho de que una niña de cinco años pueda estar expuesta a este tipo de bailes. A continuación tienen la transcripción de las palabras de la periodista de Telecinco que le han valido las críticas y la censura de las redes:

Patricia Pardo: "Yo no estuve en el concierto, pero mis hijas sí estuvieron el concierto. Yo no sé si esto es nuevo. Estamos hablando de la transformación de Aitana y a lo mejor es este último. Joaquín, tú sabes que todos los días en la mesa de actualidad abordamos el tema de la hipersexualización de la infancia, del consumo de pornografía... Pues a mí personalmente no me gustaría que mi hija de cinco años reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa. A mí no me gustaría".

Joaquín Prat: "Desde tu punto de vista, ¿esto es hipersexualización?".

Patricia Pardo: "Sí. Pornografía, no. Pero hipersexualización de la infancia, sí. Una cosa es que lo consuma un mayor de edad o un chico o una chica de dieciséis años... Y para mí, en una fase infantil, yo creo que esto no es aconsejable. Para mí. A mí no me gusta".

Puedes ver a continuación el vídeo de la opinión de Patricia Pardo al completo:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Los polémicos bailes de Aitana que enfadan a padres y madres

Aitana se ha convertido en viral en redes sociales. Se fue a Valencia para estrenar su gira 'Alpha Tour' y la gente se quedó 'pasmada' por sus bailes. ¿Qué ocurrió? Puedes escuchar este audio de Herrera en COPE donde se explica la polémica de los bailes de la cantante catalana en su última gira:

Audio





La gira se trata de un tour “más electrónico”. Así lo definió la propia Aitana hace unas semanas. Además, trae alguna que otra sorpresa. Para empezar, ya ha propuesto un divertido juego a sus fans para cada uno de los conciertos, y es que dependiendo de la ciudad en la que estén tendrán que ir vestidos de un color concreto, la paleta de colores de ‘Alpha’ que se puede ver en la portada del álbum.

Sin embargo, han sido sus bailes los que han captado la atención de muchos padres y madres. Puedes verlos a continuación:





La otra polémica viral: "Me he sentido muy incómodo y quería decirlo"

En 'Fruta Pelada', la sección en la que María José Navarro comenta los temas más virales con Carlos Herrera, también se han abordado más asuntos, como el trágico suceso del incendio de las dos discotecas en Atalayas. Este lunes, comparecieron ante los medios representantes del Consistorio. Y las explicaciones no han convencido en redes. "El 8 de marzo de 2022 la empresa presenta un proyecto de legalización no habiendo concluido a fecha de hoy este procedimiento. Por tanto, Teatre y La Fonda han funcionado sin autorización", explica el teniente de alcalde de Urbanismo.

Y también ha sido tendencia un colaborador de 'Espejo Público' por decirle esto a Susanna Griso, que acaba de entrevistar a un familiar de uno de los fallecidos. "No sé qué aportamos entrevistando a esta pobre mujer. Me he sentido muy incómodo. Y quería decirlo. No sé si esto está muy mal. Hago esa reflexión", explicaba.

"¿Esta es la España que queremos?"

Prosigue Navarro que sí hay algo que decir. "Hay gente que quiere que se conozca este sufrimiento y pedir explicaciones". Carlos Herrera opina que "hay casos que se sobrepasan determinadas líneas de humanidad. Y pasa".

Concluye la colaboradora de 'Herrera en COPE' hablando sobre el incidente de Óscar Puente, que sigue dando de sí en redes. Se ha hecho viral un monólogo de Miguel Lago en el que habla sobre este asunto. "Cualquiera se cruza un diputado y de repente se acerque ahí, se plante delante... ¿esta es la España que queremos? Porque a mí me da vergüenza. Como si no sale el tren. Estamos hablando de un ataque violento a un diputado de las Cortes Generales", ironizaba el humorista.