Carlos Herrera habla claro al conocer el motivo de la cancelación del programa de Jorge Javier: "De un día"

Jorge Javier Vázquez ha fracasado en su última intentona en el mundo de la televisión. Tras la cancelación de Sálvame, programa que ha reinado con puño de hierro las tardes televisivas durante años, el presentador se embarcó en una nueva aventura que ha terminado por naufragar a las pocas millas de su salida de puerto. Cuentos Chinos ya no se emitirá los jueves por sus datos de audiencia y Carlos Herrera, al conocer la noticia, ha querido comentar su parecer. Puedes escuchar la opinión de Herrera en el siguiente audio:

Audio





La tele, un mundo muy difícil

Tal y como se puede escuchar en el audio anterior, Carlos Herrera se muestra cauto al conocer los motivos que pueden haber llevado a cancelar el programa de Jorge Javier. Todo apunta a que los bajos niveles de audiencia no habrían ayudado a Telecinco a mantener el espacio que estaba ideado a para competir con el todopoderoso Hormiguero de Pablo Motos.

Herrera se muestra comprensivo por la situación: "La tele es muy complicada", ha explicado. Y es que el comunicador líder de la radio también tiene una amplia experiencia trabajando en el medio audiovisual: "La tele es de un día para otro", asegura. Es precisamente en la comparación el medio que le ha encumbrado en Herrera en COPE, donde el propio Carlos afirma lo siguiente: "La radio te permite planificar, apostar a largo, probar todos los días, cambiar, hacer... Y no pasa nada", termina por reflexionar.

Lo que queda claro tras escuchar a Herrera es que "la televisión es una urgencia permanente. Por eso lo de las audiencias lo pongo siempre en 'suspendan'", reflexiona el director de Herrera en COPE. Ante sus palabras, María José Navarro, quien ha puesto el tema sobre la mesa, ha querido romper una lanza a favor del defenestrado Jorge Javier Vázquez: "Nunca es buena noticia que le quiten a alguien un programa. La verdad es que yo nunca me alegro", ha concluido.

Y ahora, ¿qué ponen en lugar de Jorge Javier?

Desde Telecinco han decidido rellenar el hueco que deja en la parrilla el espacio de Jorge Javier con otro de los clásicos de la casa: Gran Hermano, en su versión VIP.Marta Flich y Ion Aramendi estarán al frente de cada una de las dos galas semanales y lo harán desde un plató de más de 1.000 metros cuadrados.

El regreso de GH VIP traerá consigo una completa remodelación del plató. Un espacio de casi 1.000 metros cuadrados y 10 metros de altura con más de 230 metros cuadrados de pantallas led de alta definición y más de 150 de focos robotizados, tal y como explican desde la cadena en su página web.

Siguen los líos con el legado de Sálvame

Por si fuera poco, y a raíz de una entrevista en prensa a Joaquín Prat, siguen los líos entre quienes defienden a capa y espada el legado de Sálvame. Joaquín ha cargado contra el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez, en antena durante 14 temporadas, asegurando que aunque "es historia de la televisión por su innovación" también ha pecado de "histriónico".

Para Prat, "el histrionismo es como el que se compra un coche amarillo. Le encanta, pero a los dos días está de él hasta los coj*nes. Si se hubiese comprado uno gris, le duraría más años" ha sentenciado, convencido de que la llegada de Ana Rosa a las tardes de Mediaset "marcará un punto de inflexión".

Unas declaraciones a las que algunos de los rostros más populares de Sálvame no han tardado en reaccionar. En primer lugar, María Patiño, que no ha dudado en contestar a Joaquín a través de sus redes sociales con un dardo que deja claro lo que opina de sus críticas al programa: "Nunca me ha gustado el color gris. Es triste e indefinido".

Y este lunes fue el turno de Belén Esteban, la que ha reaparecido públicamente, respondiendo al presentador. "Nosotros llevábamos 14 años y todo tiene un principio y un fin. Espero que su programa dure 14 años, aunque ya lleva mucho. Yo a Joaquín le quiero mucho, pero creo que en Sálvame, aunque nos hemos equivocado como todo el mundo, hemos dado mucho entretenimiento y para mí es un orgullo decir que he trabajado en un programa que se llama Sálvame" llegó a asegurar.