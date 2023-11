Carlos Herrera explica de dónde salen los datos del informe del Defensor del Pueblo: "Simplemente la palabra"

Aunque este martes la protagonista del día es la Princesa Leonor, Carlos Herrera ha querido dedicar unos minutos de su monólogo a la rueda de prensa que ofrecer hoy la Conferencia Episcopal Española después de su Asamblea Plenaria Extraordinaria.

Esta comparecencia supone "poner voz a una reflexión que ayer los obispos realizaron a través de un comunicado en el que la Iglesia reitera que trabajará conjuntamente en la reparación integral de las víctimas de abusos", apuntaba el comunicador, antes de fijarse en el informe del Defensor del Pueblo.

???Herrera explica de dónde salen los datos del informe del Defensor del Pueblo: "Simplemente la palabra"



??El comunicador explica cómo se realizó la encuesta a 8.000 personas y por qué esos datos no se pueden extrapolar a toda la población española



"Saben ustedes que al Defensor del Pueblo y a todos los cuentistas que hay alrededor y a no pocos medios de comunicación, lo único que les interesa son los abusos que se hayan cometido en el seno de la Iglesia, no en la educación, no en las familias, no en los clubs deportivos de alevines", asegurada Herrera.

En este punto, destacaba los datos en sí mismo: "Para eso manipulan, toman, expanden y prorratean los datos de una encuesta que vete tú a saber. Y lo aplican a titulares como 400.000 víctimas de abuso de la Iglesia en España".

Los obispos valoran el informe del Defensor del Pueblo

Los obispos han valorado el informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que "contiene valiosas recomendaciones, eso no lo duda nadie y coinciden en la importancia de poner a las víctimas en el centro", pero "la Conferencia lamenta la manipulación interesada de medios que han extrapolado cifras para mostrar una situación que no se corresponde con la realidad y no representa al conjunto de sacerdotes y religioso que trabajan con un espíritu de servicio".

"Basta que la Iglesia haya impulsado un profundo proceso de transparencia para saber cuantos casos pudieron producirse y para repararlo, en la medida en la que estén en su mano, para que algunos solo quieran poner el acento en las proyecciones demoscópicas que inflan las cifras de una manera hipotética", añade Carlos Herrera.





Además, ha explicado cómo se realizó la encuesta telefónica: "Vamos a llamar a 8.000 personas por teléfono. ¿Usted ha sido abusado por la Iglesia? Un 0,6% dice sí. ¿Usted denunció? No, no. ¿Le piden que aporte alguna prueba o simplemente es esa palabra? Simplemente la palabra. Ahora dicen 0,6 de 45 millones, esos son 400.000 personas".

"Esa es la única intención de tener un dato desproporcionado para fijar un titular. En todo caso, la Iglesia claro que ha destacado que los abusos a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tienen el deber de dar respuesta, y los obispos ya hace tiempo que se han puesto a trabajar en eso con la mejor de las voluntades", ha concluido.