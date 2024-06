Carlos Herrera desvela el motivo por el que se desvía en su recorrido en el Camino de Santiago: "Esta tarde"

Llegamos al jueves a 'Herrera en COPE' descubriendo, un día más, en qué punto del Camino de Santiago se encuentra Carlos Herrera. Y todo, gracias a la sección 'Diario de un peregrino: Chiruca'. En ella, el comunicador nos cuenta todo aquello que observa y vive.

En esta ocasión, el director de 'Herrera en COPE' explica que "hoy conviene prepararse para una larga caminata desde Carrión hasta Calzadilla de la Cueza y después a Ledigos para llegar a Sahagún. Y sobre todo, porque mañana, o esta tarde, en etapa neutralizada me gustaría caminarme con mis Chirucas algo del camino Baztanés. El que cruza la frontera de Francia con España". Así, este será el motivo por el que Herrera abandonará la etapa actual en la que se encuentra.

Por último, Carlos Herrera indica que, en este caso, tendrá que subir una cuesta muy dura y, después, "ir bajando poco a poco hasta llegar a Pamplona. Es un camino lleno de dureza, pero de belleza. Nada que unas Chirucas y unas piernas acostumbradas no pueden dominar. Así que, eso ya lo iremos contando maño".

Otra peregrina, como Carlos Herrera, habló sobre el tópico que se esconde la ruta que recorre

Son muchísimos los peregrinos que, como Carlos Herrera, recorren el Camino de Santiago. Como la joven que protagoniza la historia que te contamos a continuación, muy particular, por cierto.

Como buena peregrina, África camina con su mochila a la espalda, que ella misma asegura que le pesa "80.000 kilos".

"Se me está mojando todo, menudas pintas llevo colega, parecemos todos unos jorobados andando así", comenta después de que se ponga a llover a la mitad del día.

La joven, haciendo gala de su naturalidad, se grabó con el chubasquero puesto, despeinada y mojada, y se toma con humor los comentarios de aquellos que le decían, "vete a hacer el Camino de Santiago que te sentará genial".

Siguiendo con el tono divertido, explica que "hay cada moñigo de vaca que como lo pise alguien se le queda ahí todo el camino".

"Madre mía, que camino más largo, me he quedado sola. Es que estoy sola de peregrina hasta de peregrina y ya no tengo piernas", concluía.

Más de 200.000 personas ya han visto el vídeo de la joven y son cientos los comentarios que acumula.

"Ya me he cansado y acabo de salir, es que sería yo 100%", comentaba Laura Fernández, mientras que José Genoves le aconsejaba que lo disfrute, ya que es una "experiencia increíble"

Curiosidades de Calzadilla de la Cueza, municipio que recorrerá Carlos Herrera en el Camino de Santiago

Calzadilla de la Cueza es una localidad muy pequeña, cuenta con apenas 50 habitantes, y pertenece al municipio de Cervatos de la Cueza. Cuenta con una torre, que sirve de faro para los peregrinos. Da nombre a la localidad una calzada que todavía hoy se conserva que se llama Vía Aquitania.

Su origen es muy anterior al Camino de Santiago y sirvió para dirigir a los peregrinos en su viaje a Santiago de Compostela. Cuando Carlos Herrera alcanza esta localidad, le quedarán 385 kilómetros para llegar a Santiago. Desde aquí, le trasladamos todo nuestro ánimo.