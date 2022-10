Carlos Herrera desvela cuál es su nuevo nombre artístico: "La gente te lo va a poner"

'El Pulpo' ha dado paso al Grupo Risa en este jueves donde se ha recordado el nombre artístico que Carlos Herrera ha decidido adoptar, al menos en circunstancias muy concretas. "Son los genios de la radio en cuanto al humor y sobre todo a la originalidad. Son tres. Son el Grupo Risa, David Miner, Óscar Blanco y Fernando Echeverría" y han sido los encargados de recordar la insólita petición del presentador de 'Herrera en COPE'.

Carlos Herrera, 'leyenda' de la guitarra

Cada día en 'Poniendo las Calles', el tramo final del programa se aprovecha para destacar y poner en valor algunos de los mejores contenido de lo que ha dado de sí la semana en la radio."Buenos días a toda la España 'ponedora'. No sé si sabéis, amigos, querido Pulpo, que estamos ante el advenimiento de una leyenda de la guitarra", han destacado desde el Grupo Risa. "El otro día en 'El Espejito', en el segmento de José María García. Atención a esta historia, todo empezó con unas amabilísimas palabras de García hacia el primogénito de Herrera, hacia Alberto Herrera", han destacado los cómicos de COPE.

Jimi Hendrix, en concierto





En ese momento recuperado, que se puede escuchar en el audio que acompaña a esta noticia, está presente la imitación de José María García del Grupo Risa hablándole a "Alberto Herrera, arácnido trepador, que poco a poco se está haciendo con el programa, con el poder, junto a sus otros tres adláteres, chupópteros. Esto que hacéis de 10 a 12 que ni es trabajar ni es nada. Alberto Herrera, Toni Martínez, María José Navarro, Naranjo... y luego falta el otro. Porque de 10 a 12 esto se debería llamar 'Cuatro y el de la guitarra'", llegó a decir.

Y es sobre "el de la guitarra" sobre el que más se ha hablado, precisamente por sus hasta ahora desconocidas del director de 'Herrera en COPE'. "Ojo que al de la guitarra hay que echarle, le escuchamos", y ese ha sido el momento en el que hemos podido escuchar a un Carlos Herrera que explicaba su nuevo don con el instrumento de los trastes y las cuerdas.

Una visita a la tumba de Jimi Hendrix

"Esa yema con la que acaricio las cuerdas de mi guitarra", se relamía Herrera, a lo que su hijo, Alberto le respondía: "Ojito con Mark Knopfler, tiembla", advertía ante la presencia de un nuevo maestro de la guitarra. El mismo, el maestro, ha explicado de dónde viene el virtuosismo que se le achaca: "Es que estaba haciendo una escala prodigiosa con la guitarra", a lo que José Antonio Naranjo ha querido dar un dato de lo más curioso:

"Hay gente que se ha acercado a la tumba de Jimi Hendrix por si ya no está el cadáver", Herrera, en un arrebato de orgullo musical, no ha dudado en afirmar: "Mi nombre artístico es Carles Hendrix. Me dice, no hace falta, si la gente te lo va a poner en cuanto te vea", se ha bautizado a sí mismo. "Carlos Hendrix con tónica", ha matizado el Grupo Risa, quien ha querido "escuchad con atención, una escala prodigiosa. Abróchense los cinturones y escuchemos", tras lo que se han reproducido los acordes que Carlos Herrera ha interpretado con la guitarra.

"Es que eso es muy difícil hacerlo. Con varias cuerdas. Con una se puede hacer mucho, depende del traste", se ha justificado el comunicador de COPE, para que desde el Grupo Risa culminen: "Esto es lo que tiene la emoción en la radio".