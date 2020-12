Carlos Dávila: “Sin Carrero Blanco no hubo posibilidad de que la Monarquía se instalara en España”

Se cumplen 47 años del asesinato de Luis Carrero Blanco. El 20 de diciembre de 1973, ETA asesinaba al entones presidente del Gobierno de España con una bomba lapa en su coche a su paso por la madrileña calle de Claudio Coello.

En ‘Herrera en COPE’ recordamos esta efeméride junto al tertuliano y periodista Carlos Dávila quien recuerda que el día del atetado “estaba trabajando en ABC, que se encontraba cerca de donde se produjo la explosión. Al sentir el estadillo nos bajamos a la calle y yo me acerqué a Claudio Coello donde me encontré con un guardia que no me dejaba pasar y que me dijo “dicen que ha sido una explosión de gas, usted amigo no se lo crea”.

Carrero Blanco había sido designado presidente del Gobierno por Franco, y no se trataba de la primera vez que se asesinaba a un jefe de Estado en nuestro país. La llamada ‘Operación Ogro’, así lo denominó ETA, empezó a forjarse años antes en la capital con la llegada de tres etarras que José Miguel Beñarán, alias ‘Argala’, IIgnacio Pérez Beotegui, «Wilson» y Javier María Llarreategui «Atxulo», en el año 68 que con la ayuda de Eva Forest y Alfonso Sastre encontraron la primera casa para instalarse.

En ese momento empiezan a diseñar uno de los atentados jamás registrados en la historia de ETA, denominado como el atentado perfecto, pues tras algunos meses –y tras la incorporación de más etarras- consiguen hacerse con todos los medios que necesitan y distintas casas. Hay que recordar que al principio se pensó en un secuestro y no en la idea del asesinato. Finalmente, y tras la construcción de un túnel desde la casa en la que vivían hasta el punto de la calle Claudio Coello en el que se produjo el atentado, el 20 de diciembre de 1973 hicieron volar el coche del presidente del Gobierno.

Son muchas las incógnitas que a día de hoy quedan por resolver sobre el asesinato de Carrero Blanco.

Posteriormente, los autores del atentado fueron detenidos aunque posteriormente quedaron libres por la ley de amnistía.

Recuerda Carlos Dávila que “sin Carrero Blanco no hubo posibilidad de que la monarquía se instalara en España”, aunque también asegura que “si se le hubiera planteado el tipo de Monarquía, del tipo de estructura abierta y liberal que el Reya Juan Carlos quería para España creo que habría dimitido”.