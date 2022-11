Así funciona el nuevo sistema para evaluar alumnos con colores y no con notas: verde, naranja y rojo

Este año ha entrado en vigor la nueva ley educativa, la LOMLOE, es que ahora le ha llegado el turno a uno de los aspectos que más polémica ha suscitado, que es la forma de evaluar a los alumnos. Y es que desaparece el tradicional boletín de notas en las Comunidades Autónomas que así lo decidan. De hecho, la primera comunidad en llevarlo a la práctica ha sido Baleares. El director del Instituto de Educación Secundaria Madina Mayurca en Palma de Mallorca, Miguel Cereceda, explica que el boletín de notas pasaría a calificar por colores, estos "serían en el resumen inicial colores de información". Es decir, si tiene muchas valoraciones positivas en el boletín le saldrá el color verde y, si tiene muchas negativas, le saldrá el rojo.

Esto significa que en poco más de un mes, cuando los padres de Baleares abran los boletines de notas de sus hijos, lo que verán será un resumen de cada asignatura por colores. Lo que hace este sistema es evaluar a los alumnos según las competencias que han adquirido. Pero, ¿en qué consiste eso de las competencias? La periodista de COPE, Sofía Buera, explica que este "nuevo sistema de evaluación no se basa en exámenes, sino en competencias". Este sistema busca "medir la capacidad de los alumnos en distintas destrezas", añade. Un ejemplo de esto: en 1º de ESO, en inglés, una de las competencias es "actuar de manera empática y respetuosa en situaciones interculturales". En historia, una de las competencias sería "identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la sociedad".

Este sistema parece ser algo subjetivo. Por lo que para asegurar que sea lo más riguroso posible, "cada uno de sus criterios tienen un porcentaje", explica Sofía. Pero esto es en la teoría, porque "si el alumno ha adquirido esa competencia se valora con 'completamente, mayoritariamente, suficientemente o poco'", añade.

Miguel Cereceda comenta que "ahora se escribe un informe que tiene una primera parte, que es como un resumen. Te pone de cada materia cuantos criterios se han valorado del total, cuántos tiene zanjados, mayoritariamente, suficientemente, poco o nada.Luego tiene un listado de todos los criterios de todas las materias, que son como 10 páginas". Es en el resumen donde entran los colores, que están para facilitar la comprensión de este.

Por lo que primero los profesores hacen este informe, que puede extenderse hasta 10 páginas, evaluando mayoritariamente, suficientemente o poco y, en un resumen de una página, esto se traduce en colores. Si progresa bien, el verde, si progresa inadecuadamente, el naranja. Pero, jamás notas. Pero, ¿se aclaran los padres con este sistema de evaluación?

"De momento, solo tienen un resumen de cómo será el nuevo boletín de evaluación", comenta Sofía. Hasta navidad no se cambiará este boletín con colores. "La verdad es que, de momento, con esta información que les han dado sin conocerlo, tienen un gran descontento. Al ver números no saben muy bien cómo interpretarlo", agrega. Hay una especie de evaluación continua, en donde los padres pueden comprobar de forma online cómo está siendo esa evaluación. "Pero es complicado al no tener notas, y solo esas palabras abstractas de las que hablamos", explica.

Pero, ¿es tan complicado como parece? La respuesta es sí. La profesora en el Colegio de Educación Infantil de Alcudia, Iolanda Seguí, explica que "en las islas hay muchos institutos que están en contra. No se puede cambiar totalmente una manera de llamar a las cosas". Se trata de una ley especialmente difícil de llevar a la práctica. Y es que cuenta que se nota que la normativa se ha llevado a cabo sin contar con la experiencia de los docentes, ni las necesidades de los alumnos. Iolanda también es madre, tiene dos hijos, uno de ellos en Secundaria, y reconoce que esta situación "les afecta, incluso este año les da un cierta inseguridad. Por si les puede afectar negativamente este movimiento (...) o todas estas sensaciones de que no está claro todo esto".

En lo referente a educar nuestros hijos en que los fracasos forman parte de la vida, la psicóloga y terapeuta del Instituto Centta, Cristina Ramos, explica que deberíamos hacerlo: "Desgraciadamente, vemos tantos fracasos a nuestro alrededor que no se pueden ignorar. Yo creo que están integrados en lo cotidiano y hay que visibilizarlos", explica. "Si nos paramos a pensar solo en que hay que conseguir un resultado próximo de 5 o de lo que sea, puede que quizás nos estamos perdiendo mucho más", añade.