Antonio Lamelas y el insomnio familiar letal: “Por desconocimiento, se diagnosticaba otra enfermedad"

Antonio Lamelas tiene como propósito investigar todo a cerca de una enfermedad rara. El 'insomnio familiar fatal'. Tiene una incidencia muy pequeña porque se estima que hoy afecta a 300 personas en España.

Pero Antonio la conoce perfectamente prque le ha arrebatado a 37 miembros de su familia. Entre ellos, a su hijo Vicente.

“Dentro de las escasas posibilidades que hay actualmente de dar visibilidad a esta enfermedad, mi hijo me pediría que siguiese adelante con mi empeño. Él se fue y dejó tres hijos aquí”

¿Y qué es esta enfermedad? Antonio ha explicado que “es una de las enfermedades priónicas que hay. Es una producción anómala de proteínas priónicas, van desapareciendo células del cerebro y con ello capacidades. Mi hijo notó primero estrabismo, que luego le despareció y volvío a aparecer. Desaparece la capacidad de deglucion, por ejemplo”

Pese a que muchas veces se dice que esta enfermedad se circunscribe a la una zona determinada de Jaén, Antonio ha explicado que “por desconocimiento dice que todos los casos son de Segura de la Sierra. Pero por la emigración, hay casos en muchos puntos de España”.

Antonio ha convesado que “rastreo los árboles genealógicos de las familias porque como no se conocía la enfermedad, por deconocimiento se diagnisticaba otra”.

Su mujer es portadora del gen aunque no ha desarrollado la enfermedad. Pero su recuerdo es para su hijo Vicente: “Él era un número uno. Me hacía todo y se me fue por culpa de esta enfemedad”.

Sobre si sus otros dos hijos pueden desarrollar el insomnio familiar letal', Antonio ha confesado a Alberto Herrera que “Esa es la gran pregunta. Es duro decir que se me ha muerto un hijo... pero lo más grave es que mis otros dos hijos están al 50%... y mis nietos también tienen posibilidades de tenerlo”.