Antonio Garamendi (CEOE): “El Estado está ingresando más que nunca y se está aprovechando de la inflación”

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Antonio Garamendi ha mostrado en ‘Herrera en COPE’ su preocupación por lo que está pasando en nuestro país hablando de “la ruptura de lo que pudiera ser el diálogo, el consenso del año 78 y la radicalidad de los mensaje que lo que intenta es dividir a la sociedad”.

Señala Garamendi como uno de los problemas económicos que tenemos en estos momentos cuando “el Estado está ingresando más que nunca y se está aprovechando de la inflación mientras que las empresas no lo están haciendo” de manera que “vamos empobreciendo el país porque si uno no gana no puede pagar impuestos”

Recuerda el presidente de la CEOE que “de cada 10 empleos en España, 8 son de la empresa privada” subrayando que “nosotros somos la solución, no el problema”, a pesar de que “algunos quieran pensar que somos el problema”

Asegura Garamendi que todavía les quedan cosas por pactar con el Gobierno y que lo harán con “independencia y desde el sentido de Estado”.

El próximo 23 de noviembre termina el mandato de Antonio como presidente de la CEOE y, aunque ya se habla de otras candidaturas, Garamendi no ha querido entrar en detalles sobre este asunto pero sí ha manifestado que son muchas las personas que le están pidiendo que continúe al frente afirmando que “si la gente quiere que siga, seguiré; si hay candidato alternativo y consideran que deba ser él, lo aceptaré” destacando que “mi obligación es trabajar hasta el último día”.