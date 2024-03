Anna Roig empezó a gatear con 6 ó 7 meses. Hasta aquí, todo normal. Pero es que empezó a leer a los 2 años, cuando lo normal es hacerlo a los 4. Y fue con esa edad cuando le dijeron a sus padres que su hija tenía precodidad intelectual.

Se estima que 10 de cada 100 personas tienen altas capacidades. Anna ha explicado en Herrera en COPE que estas altas capacidades “se manifiesta de diferentes formas. Yo tengo un sentido de la justicia elevado, socialmente tengo mis preferencias. Se puede manifestar de diferentes formas. Y a nivel sensorial, tengo abersión a texturas y me gustan más otras, con el olfato tengo más rango de matices. Puedes ver o detectar cambios a través de la vista”.

También ha reconocido que “a nivel emocional, tanto lo bueno como lo malo, te cala mucho más hondo que a una persona en el rango normal”.

Audio La directora del Proyecto Zebra ha pasado por Herrera en COPE para explicar las altas capacidades.





Anna Roig también ha querido explicar que “tener altas capacidades no es saberlo todo. La gente piensa que somos superhéroes, per tenemos nuestros problemas y carencias de conocimientos de distintas áreas. Los talentos pueden ser en distintas áreas del conocimiento pero no por ello eres talentoso en todo”.

Ser poco empático o sobiales con las altas capacidades: “Un rasgo que solemos tener la gente con altas capacidades es tener una empatía muy elevada. Pero cuando pasa esto y es tan pronuciado que puede abrumarte y tiendes a anularlo. Parecemos muy indaptados socialmente porque no sabemos lidiar con ciertas situaciones por esa carga de empatía”.

Anna ha relatado que no hay estadísticas fiables sobre la gente que tienen altas capacidades porque “hay muchas personas que las tienen y no quieren saberlo o ni saben lo que significa. La gente lo asocia a la inteligencia y a saber de todo, y realmente lo que es es tener más carga de sensibilidad en distintos aspectos de la vida”.

Sobre el Proyecto Zebra que puso en marcha, Anna ha explicado que “la gente que llega a ella es para saber si tiene altas capacidades o necesitan saberlo. Cuando lo saben es como si encontrasen respuesta y les cambia la vida. Le ponen nombre a los que les pasaba y no sabían explicar”.