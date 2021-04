Ángel Gabilondo, en COPE: "Si alguien quiere un gobierno de furia en Madrid, que vote a otra persona"

El candidato del PSM a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reiterado su negativa a pactar con el Pablo Iglesias que plantea las elecciones del 4-M como "un debate sobre el comunismo y el fascismo". En una entrevista este lunes en "Herrera en COPE", el candidato socialista se ha erigido como una alternativa de progreso y alejada de los extremismos. "Yo no me siento vinculado al modo que entiende las cosas Iglesias. Yo quiero un progreso centrado y abierto a ambos lados, sin extremos. Un gobierno excepcional en una situación excepcional. (...) Si alguien quiere un gobierno de furia, que vote a otra persona", asegura. Con estas palabras, Gabilondo dice no descalificar a Iglesias. "No niego su competencia ni su capacidad, pero tal como están las cosas no podemos adoptar posiciones extremas", ha dicho.

Gabilondo también ha confirmado que, pese a las críticas de los propios socialistas al supuesto 'dumping' fiscal que existe en la Comunidad de Madrid, no tiene intención de subir la presión fiscal a los madrileños. "Si yo soy presidente, la fiscalidad no se toca. Los madrileños no pagarán ni un euro más de impuestos. Ahora, hay que resolver los problemas y no poner a nadie en más problemas. Los otros debates se harán cuando corresponda", ha dicho. Tampoco tiene previsto cerrar el Isabel Zendal, aunque sí quiere convertirlo "en un hospital de verdad". "Nuestro modelo está basado en los centros de salud y urgencia, en una política pública que hace de los centros de primaria la base. Por eso mostramos reticencias por el Zendal. Pero el hospital está ahí y tiene que ser un hospital de verdad. Tiene que tener una plantilla estable y que se sepa qué tipo de hospital se quiere que sea", ha dicho.

Preguntado por los errores que ha cometido Ayuso durante la pandemia, Gabilondo ha señalado que no se ha atendido a cuestiones esenciales sobre políticas sociales, sanitarias o económicas. "No se ha hecho todo mal, pero hay que cosas que no han ido bien. ¿Por qué la ocupación de las UCIs en Madrid es el doble que en España? ¿O la ocupación de camas hospitalarias? Se entendió que había que trabajar por zonas básicas para contener la pandemia y nosotros consideramos que las medidas no se puedan aplicar de forma eficiente si no se entienden. Han sido laxas", ha señalado. Además, cree que Ayuso no ha llevado a cabo políticas para regenerar Madrid y cree que se ha tratado de un "gobierno fallido". "Ese Gobierno de Colón no es el que necesita Madrid. Hace falta un gobierno serio, de acuerdos, sin extremos, sin crispaciones, mesurado... Y por eso yo planteo que un gobierno serio frente al de la Plaza de Colón", explica.

Sobre la llegada de franceses a Madrid, el candidato socialista que esas medidas laxas de Ayuso han provocado "un efecto llamada". "¿Por qué vienen a Madrid y no a otras zonas de España? Madrid es tierra de acogida y necesitamos el turismo, pero el turismo que ha venido a Madrid en un momento muy concreto no me gusta. No concibo que la libertad sea eso", explica. Eso sí, el candidato socialista no se ha mostrado partidario de cerrar las fronteras "porque puede generar el efecto contrario que uno desea".