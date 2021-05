Andrés Cantó, el joven alicantino de la cueva: "Soy el primero de España que ha hecho esto"

A Andrés Cantó, siendo un adolescente de 14 años, sus padres le regañaron por no querer cambiarse de ropa, por no querer arreglarse un poquito para subir a su pueblo en Alicante. Se pilla una rabieta y su reacción es ponerse a cavar en la tierra.

"Yo siempre iba en chándal y con mis zapatos menos lustrosos y cuando iba al pueblo me decían que me cambiara, pero yo no quiero cambiarme, me enfadé y me puse a dar paladas" cuenta Andrés en "Herrera en COPE". Pero el ponerse a cavar no fue cosa de un solo día, siguió y siguió y siguió y dos años después ya tenía una escalera que le llevaba a su cueva. Al ver como iba evolucionando, Andrés pensó que podría convertirla en vivienda. Y seis años después podríamos decir que la cueva podría ser algo así como una cueva-casa con electricidad, internet y calefacción.

"Siempre que tengo una hora libre me voy a cavar. Ya tengo 10 metros cuadrados que significa que he sacado muchísima tierra. Das un picazo en la pared y te salen tres cubos de tierra. Fabriqué unas poleas para sacar la tierra y gracias a ellas levanto 1/4 del peso total. 18 metros de cuerda para subir".









Andrés ha contado con la ayuda de un amigo, Andreu "me ha ayudado en el tema de las escaleras, pero sobre todo trabajo yo" se ríe mientras asegura que tiene una ventaja muy importante, "el tema del mobiliario es muy divertido porque no hay que comprar, lo haces con la propia tierra porque con la tierra puedes hacer de todo".

LA CUEVA , el hilo de cómo un chaval de 14 años empezó una cueva.



1. 9 marzo 2015; tras una pataleta de prepuber, me puse a darle picazos al bancal, no manejaba yo muy bien las emociones xd pic.twitter.com/U1VyVwjoFu — Kokomo (@andresiko_16) April 26, 2021

En su cuenta de Twitter se puede ver cómo ha ido evolucionando esa cueva hasta lo que es hoy, el sitio de recreo de este joven que estudia interpretación. Un lugar que no necesita permisos lo que puede dar lugar a otros jóvenes a imitarle.

Ya han venido los del Seprona y guardia civil a certificar la cueva. Todo en regla gente, muy majos ellos — Kokomo (@andresiko_16) April 30, 2021





Y a todo esto, ¿qué dicen los padres de Andrés que están en el origen de la historia? "Mis padres ahora están encantados, al principio extrañados de que no se cayera, pero ahora ya están encantados" asegura el actor en COPE.