Ana Romero, del Betis, sobre la huelga en el fútbol femenino: "Algunas deportistas cobran 300 euros al mes"

Las futbolistas en España van a la huelga indefinida. Es la decisión adoptada por casi 200 jugadoras de Primera División como protesta por el bloqueo en las negociaciones del convenio colectivo. Después de un año de conversaciones infructuosas con la Asociación de Clubes, las jugadoras han acordado parar.

La crisis en las negociaciones se debe, sobre todo, a la cláusula de la parcialidad. Los sindicatos exigen que las jugadoras con un contrato a media jornada tengan asegurados 12.000 euros anuales, el equivalente al 75% del salario mínimo a tiempo completo que podría pactarse en el acuerdo (16.000). La patronal, sin embargo, rebaja ese porcentaje al 50%, lo que dejaría el sueldo de las futbolistas afectadas en los 8.000 euros.

Según ha explicado este jueves en 'Herrera en COPE' Ana Romero, jugadora del Betis, la huelga no va a comenzar este fin de semana y no sabe si, por plazos legales, les dará tiempo a iniciarla la semana próxima. De no ser así, el fin de semana del 16 de noviembre comenzarían la huelga.

La jugadora ha explicado que algunas compañeras "cobran 300 euros al mes. A ti te exigen unas responsabilidades, pero con ese salario ni si quiera llegan al SMI. Realizamos un esfuerzo cada día que ya es hora de que se vea".

Aunque no se comparan con el fútbol masculino ni aspiran a los salarios de los hombres porque, según ha dicho, ellos generan más ingresos, Romero ha explicado que ya hay contratos firmados con Mediapro por "bastantes millones de euros" y a la UEFA le "da dinero para algunos equipos".

"No es ni legal mantener a una jugadora que a lo mejor se tiene que venir de fuera y le pagan un piso y 300 euros al mes. ¿Cómo va a vivir?", ha cuestionado.

Por eso, lo que piden es un salario mínimo de 16.000 euros anuales al 75% de parcialidad que, según ha dicho, se quedaría en 12.000 euros anuales.

"No creo que se esté pidiendo mucho. Se está pidiendo lo mínimo que se le puede pagar a una limpiadora en el club o la persona encargada de la seguridad: unas condiciones dignas y mínimas que están establecidas en el cuadro legal. No se pide más que lo mínimo", ha zanjado la deportista.