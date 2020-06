Ana Pastor, sobre el decreto de nueva normalidad: “Tenemos que tener un plan de respuesta en los aeropuertos”

Una vez aprobado este jueves en el Congreso el decreto de nueva normalidad, la diputada del PP Ana Pastor ha definido en 'Herrera en COPE' esta ley como “exigua, escasa o insignificante con la que henos pasado del todo a la nada, de tenernos confinados a hacer esta ley que lo único que cuenta es las mascarillas y el metro y medio”. Señala además que “no sirve para la reactivación económica del país y no pone las medidas que tiene que asumir el propio Ministerio, es un decreto que el ministro se quita de en medio y le pasa la responsabilidad a las comunidades autónomas”.

Recuerda Pastor que “sigue habiendo una pandemia, la Organización Mundial de la Salud sigue declarando una situación pandémica en el mundo y que afecta a España y sigue sin haber un verdadero sistema que habilite o que posibilite que haya el menor número de casos posibles”.

Critica la diputada del PP la situación que se está viviendo en los aeropuertos “no nos parece normal” y por eso exige que para evitar la entrada de coronavirus por vía aérea hay que “tener un plan de respuesta en aeropuertos, que tenga un sistema de información que permita que cuando una persona entra en Barajas esa comunicación a través de los servicios de exterior pueda llegar a todos los aeropuertos españoles o pueda llegar a todas las comunidades autónomas”.

Pastor ha contado como se ha gestado el apoyo del PP para que se aprobara esta ley “ le dije al ministro que el Partido Popular no entramos ni participamos en un zoco o en un mercado persa, pero lo que sí pedíamos, y se lo dije personalmente a través del teléfono en la misma mañana, si usted no anuncia que se va a tramitar como real decreto-ley y que queremos introducir una serie de mejoras pues no tendrá el apoyo de mi partido”.

Critica la diputada del PP la actuación del Gobierno ante esta crisis a la que “llegamos muy tarde. El 30 de enero se decretó el estado de alerta por parte de las autoridades internacionales y aquí no nos preparamos, ni compramos test, ni mascarillas y llegamos tarde, llegamos muy tarde”. Y lamenta que en estos momentos “no haya un plan de rebrotes claro, que el ministro anunció antes de ayer que está preparando un plan de preparación y respuesta para hacer frente a una posible segunda oleada de la Covid-19 pero es que ya lo tenemos aquí, ya estamos teniendo brotes, y hay que tomar medidas”.

Incide Pastor en la importancia de tener “un plan de contingencia en función de indicadores de datos que haya de contagios teniendo en cuenta puertas de entrada a aeropuertos y puertos y que recoja medidas efectivas para evitar el contagio. Tiene que haber un mecanismo de rastreo eficaz con un sistema telemático, que no es complicado, para que como decía muy bien el consejero de Sanidad de Madrid la llegada de vuelos procedentes fuera de la UE así como pedirle a la Unión Europea soluciones más ambiciosas que las que tiene en este momento. Hay que pedir que las personas que llegan de otros países tengan una prueba diagnóstica PCR negativa, es decir, que en las 48 las horas anteriores a la salida de cualquier destino de su país de origen a nuestro destino sean negativas”.