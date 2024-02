Es el protagonista de este pasado fin de semana. El presidente en funciones de la Xunta de Andalucía, Alfonso Rueda, consiguió la mayoría absoluta en las elecciones gallegas, con 40 escaños. Tras arrasar en las urnas, este martes Rueda hace balance de su victoria en las urnas y de cómo afrontará la nueva legislatura en 'Herrera en COPE'.

Rueda no tuvo dudas de su victoria, aunque él ha defendido que no quería fiarse de las encuestas, pero sí se dejó llevar por las sensaciones que hubo durante la campaña y la precampaña. Estuvo confiado por "las sensaciones que la gente me transmitía y su ánimo, el convencimiento de que teníamos que tener un buen resultado en las elecciones". Un ánimo que, ha confesado, "no había visto nunca". Y eso, según el presidente gallego en funciones, "no podía fallar".

Una cita electoral donde la participación ha sido, posiblemente, una de la más alta de las autonómicas, y en la que Rueda cree que se ha desmotado el "mito de la izquierda" y sobre que si "la gente participa es porque va a votar a la izquierda".

Un hecho que ha calificado de "muestra de superioridad y el domingo demostraron que no era así". Según Rueda, esta alta participación solo está explicado por el hecho de que los gallegos querían expresarse "y muchos tenían ganas de decir que lo que iba a venirse encima, no lo querían".

"En Galicia se ha desmontado el mito de que si participa más gente, es porque va a votar a la izquierda", ha agregado el presidente gallego en funciones.

Por otro lado, Alfonso Rueda se ha pronunciado sobre una posible lectura de los resultados a nivel nacional. Algo que a día de hoy "es inevitable". Rueda ha asegurado que "todo lo que pase en Galicia nos afecta siempre, y más en este contexto".

Así las cosas, Rueda ha apuntado que "todos esos que se pasaron toda la campaña viniendo y diciendo que la caída de Rueda iba a ser la caída de Feijóo, ahora deberían dar alguna explicación. El silencio de ayer es la mejor muestra y elocuencia de que no tienen nada que decir y que todo lo que dijeron al final se les volvió en contra", ha añadido.